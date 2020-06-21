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發揚自然人文優勢　淡蘭古道、新北女力榮獲2020傑出公關獎

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▲ 發揚自然人文優勢 淡蘭古道、新北女力榮獲2020傑出公關獎。（圖／新北市新聞局提供）

▲ 新北市政府以「淡蘭古道」、「新北女力」系列影片製播案分別獲得2020傑出公關獎「品牌傳播獎」與「政府政策溝通獎」兩項優異獎殊榮，由秘書長林祐賢率觀旅局與新聞局同仁出席受獎。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

財團法人公共關係基金會舉辦「2020傑出公關獎」，於19日舉行頒獎典禮，新北市政府以「淡蘭古道」、「新北女力」系列影片製播案分別獲得「品牌傳播獎」與「政府政策溝通獎」優異獎殊榮，由秘書長林祐賢率觀旅局與新聞局同仁出席受獎。

新北市秘書長林祐賢表示，傑出公關獎每2年舉辦1次，針對國內公、私部門各項公關、行銷活動案，透過公平、公正、公開方式進行選拔，新北市歷年來有不少市政活動，受到這個獎項的肯定，今年市府團隊再度以「淡蘭古道」、「新北女力」獲雙料獎項，備感榮幸。

「淡蘭古道」是結合文化遺址、新北人文、自然風光與市民休閒生活緊密相連，打造新北深度旅遊品牌；「新北女力」從市民視角出發，與民間協作打造女力資料庫，並透過網路、實體活動等管道成功搭起與民眾溝通的橋樑；林祐賢說，市府團隊施政向來以民為本，未來市府也將繼續以民眾的需求做為政策的出發點，規劃各項市政。

▲ 發揚自然人文優勢 淡蘭古道、新北女力榮獲2020傑出公關獎。（圖／新北市新聞局提供）

▲ 新北市以「淡蘭古道」獲得2020傑出公關獎「品牌傳播獎」優異獎，由資深新聞主播陳雅琳頒獎，新北市政府秘書長林祐賢代表領獎。

觀旅局長張其強表示，「歐洲有西班牙朝聖之路，亞洲有淡蘭古道這條超過200年的文化路徑，在各縣市爭相建設天空步道時，我們則是挖掘百年古道」，淡蘭古道不只是步道路網，更具備里山精神、復興聚落、產業及文創價值。

張其強說，觀旅局一路梳理古道歷史脈絡、分眾需求、品牌定位、周邊商品及沿線聚落遊程設計等，累積 3年時間耕耘；此次獲獎是對「公部門做對的事,把事情做對」的肯定，也會繼續創造品牌知名度、忠誠度及經營價值。

新聞局長蔣志薇表示，「新北女力」是2019年推出的全新企劃，以跨域概念尋找30位在各專業領域裡傑出且具影響力的新北女性，拍攝一系列影片，展現新北女性多元豐沛的能量，呈現新北市為一座具有機會、包容和平等的城市，影片在網路上線後獲得廣大共鳴與分享。

▲ 發揚自然人文優勢 淡蘭古道、新北女力榮獲2020傑出公關獎。（圖／新北市新聞局提供）

▲ 新北市以「新北女力」系列影片獲得2020傑出公關獎「政府政策溝通獎」優異獎，由時報文化出版企業股份有限公司董事長趙政岷頒獎，新北市政府秘書長林祐賢代表領獎。

蔣志薇說，2020年「新北女力」預計邀請20位，年齡介於20至29歲間，傑出且具影響力的新北女性，拍攝她們勇敢努力的故事，展現新北市活力與清新的城市樣貌。

新聞局表示，新北市2014年曾以「幸福保衛站」、「萬里蟹品牌行銷推廣」榮獲政府公關獎的傑出獎及優異獎，2016年以培力新住民的「昂揚幸福計畫」獲得傑出「政府公關獎獎項」，2018年「我的新北市」臉書粉絲團及「行動博物館計畫」獲頒品牌傳播獎及政府傳播獎；今年更再度以「新北女力」系列影片及「淡蘭古道」為新北市增添光彩。

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