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「最美星空音樂會」首場綠島揭開序幕　民眾感動：一生必來一次

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▲▼ 「最美星空音樂會」首場綠島揭開序幕，民眾感動：一生必來一次。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲ 「最美星空音樂會」首場綠島揭開序幕，民眾感動：一生必來一次。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

隨著台灣邁入新冠肺炎的後疫情時代，國內各縣市紛紛祭出經典活動，準備迎接國人們的「報復性旅遊」，「台東最美星空音樂會」20日晚間首場在綠島人權紀念公園登場，縣長饒慶鈴與千餘位鄉親及遊客一起坐在草地上漫步金曲星空、觀賞滿天星斗。

今年台東最美星空音樂會以「星空秘境」為主軸，嚴選7處絕美秘境舉辦。首場跨海到綠島人權紀念公園揭開序幕，由台東南王部落金曲歌王「陳永龍」，以及曾榮獲金曲獎最佳原住民語專輯獎的原住民演唱團體「美麗心民謠」一同演出。首次到綠島參與星空音樂會的民眾表示，沒有想到在台灣也能感受到這麼放鬆、舒服的活動，耳朵聽著浪聲、歌聲，眼睛看到滿天星光，什麼煩惱都被洗滌了，已經列入一生必來一次的活動推薦名單了。

▲▼ 「最美星空音樂會」首場綠島揭開序幕，民眾感動：一生必來一次。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

錯過了首場的民眾可別錯過第26日第2場在海端鄉布農族文化館的最美星空音樂會，邀請崁頂部落八部合音，一同體驗原意盎然。7月暑假期間於18日在長濱鄉八仙洞、24日在東河鄉舊東河橋遊憩區、25日在大武鄉尚武濱海公園等分別邀請台北愛樂交響樂團、金曲歌后以莉．高露、傑出演藝團體－優人神鼓、國際級人聲樂團－歐開合唱團、大提琴家－張正傑在台東秘境演出。

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