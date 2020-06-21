「手錶+潛水衣」比對　綠島岸際死者確認是小琉球失蹤潛客

▲ 20日下午4點多綠島朝日溫泉岸際發現一具男性遺體，經指認為日前小琉球失潛客。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

20日下午4點多，海巡署第10巡防區獲報於台東綠島朝日溫泉岸際發現一具男性遺體，立即通報綠島安檢所前往處置，人員察覺該大體身著之潛水衣，與日前小琉球潛水失蹤搜尋未獲之巫男相似，隨即將資料轉傳請家屬指認，初步獲覆有90%以上機會為潛水失蹤之巫男。該遺體已於20日晚間8點45分由第15海巡隊派遣巡防艇協助運送回台東富岡漁港，並轉送台東市立殯儀館暫置。21日時經巫姓家屬至台東市立殯儀館指認，確認是小琉球失蹤潛客，後續由台東地檢署辦理相驗事宜。

綠島安檢所海巡人員到達現場後，初步檢視該遺體年約50至60歲、身高約170公分、左手配戴手錶、身著潛水衣及穿著防滑鞋，面部泡水許久浮腫嚴重，故無法確認身分，惟到場協處之海巡人員蘇小隊長想起日前屏東小琉球曾發生1員失蹤潛客迄今未尋獲案件，遂搜尋網路新聞資料比對，發現死者身著之潛水衣與失蹤潛客穿著之潛水衣顏色相似，故聯繫高雄海巡單位琉球新安檢所，將死者手錶及潛水衣等相關照片提供轉傳家屬協助指認。

經回報，死者雖面部浮腫難以辨識，惟檢視之潛水衣、手錶等物品有90%以上機會為潛水失蹤之巫男，遺體後續轉送台東市立殯儀館暫置，21日經家屬指認確認是潛水失蹤之巫男。

▼ 死者於20日晚間8點45分由第15海巡隊派遣巡防艇協助運送回台東富岡漁港，並轉送台東市立殯儀館暫置。（圖／記者楊鈞典翻攝）

第13岸巡隊呼籲:若於岸際及港區發現有人溺水或其他案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。

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