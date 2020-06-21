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「手錶+潛水衣」比對　綠島岸際死者確認是小琉球失蹤潛客

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▲▼ 20日下午4點多綠島朝日溫泉岸際發現一具男性大體，經指認為日前小琉球失潛客。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲ 20日下午4點多綠島朝日溫泉岸際發現一具男性遺體，經指認為日前小琉球失潛客。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

20日下午4點多，海巡署第10巡防區獲報於台東綠島朝日溫泉岸際發現一具男性遺體，立即通報綠島安檢所前往處置，人員察覺該大體身著之潛水衣，與日前小琉球潛水失蹤搜尋未獲之巫男相似，隨即將資料轉傳請家屬指認，初步獲覆有90%以上機會為潛水失蹤之巫男。該遺體已於20日晚間8點45分由第15海巡隊派遣巡防艇協助運送回台東富岡漁港，並轉送台東市立殯儀館暫置。21日時經巫姓家屬至台東市立殯儀館指認，確認是小琉球失蹤潛客，後續由台東地檢署辦理相驗事宜。

▲▼ 20日下午4點多綠島朝日溫泉岸際發現一具男性大體，經指認為日前小琉球失潛客。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

綠島安檢所海巡人員到達現場後，初步檢視該遺體年約50至60歲、身高約170公分、左手配戴手錶、身著潛水衣及穿著防滑鞋，面部泡水許久浮腫嚴重，故無法確認身分，惟到場協處之海巡人員蘇小隊長想起日前屏東小琉球曾發生1員失蹤潛客迄今未尋獲案件，遂搜尋網路新聞資料比對，發現死者身著之潛水衣與失蹤潛客穿著之潛水衣顏色相似，故聯繫高雄海巡單位琉球新安檢所，將死者手錶及潛水衣等相關照片提供轉傳家屬協助指認。

經回報，死者雖面部浮腫難以辨識，惟檢視之潛水衣、手錶等物品有90%以上機會為潛水失蹤之巫男，遺體後續轉送台東市立殯儀館暫置，21日經家屬指認確認是潛水失蹤之巫男。

▼ 死者於20日晚間8點45分由第15海巡隊派遣巡防艇協助運送回台東富岡漁港，並轉送台東市立殯儀館暫置。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 大體於20日晚間8點45分由第15海巡隊派遣巡防艇協助運送回台東富岡漁港並轉送台東市立殯儀館暫置。（圖／記者楊鈞典翻攝）

第13岸巡隊呼籲:若於岸際及港區發現有人溺水或其他案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。

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