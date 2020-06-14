只唱綠島小夜曲怎過癮！「過山古道趣」體驗全島生態　5人成團

▲早期沒有環島公路的年代，貫穿綠島就是靠這條「過山古道」。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

一般人講到綠島，都會聯想到綠島小夜曲、朝日溫泉、潛水活動，殊不知綠島山林擁有很豐富的動植物生態。東部海岸國家風景區管理處為帶領遊客一窺「過山古道」奧妙，續辦過山古道尋寶趣活動，即日起開始接受預約，歡迎一起來尋寶。

綠島過山古道是昔日是由南寮通往溫泉的路徑，在早期沒有環島公路的年代，貫穿綠島就是靠這條「過山古道」。環島公路開通後，古道就逐漸隱沒在荒煙漫草中，1996年，東管處重修古道，重啟往日的生活記憶。而今，這條生態景觀豐富的古道，已成為體驗綠島山林的絕佳路線。

▲古道沿線除了可觀察到各種綠島典型的植物，人面蜘蛛、攀木蜥蝪更是處處可見。

古道沿線可觀察到基尖葉野牡丹、桃金孃、芒萁、綠島人水果~臭屁梭等各種綠島典型的植物，人面蜘蛛、攀木蜥蝪更是處處可見，運氣好的話還能遇上野生梅花鹿、山羌，是一條生態景觀豐富的森林步道，到訪遊客亦可透過導覽解說，了解綠島先人生活的經驗與人文歷史，讓你的旅程充滿樂趣與喜悅。

▲過山古道尋寶趣活動，即日起開始接受預約，歡迎一起來尋寶。

東管處表示，「過山古道尋寶趣」遊程，自今 年6月15日起至10月止每周一至周五上午8點30分辦理，採預約參加，5人成團，東管處將安排專業解說員帶領遊客一窺奧妙。

有關最新活動訊息、預約報名方式等資訊，請撥打「過山古道尋寶趣」預約專線：089-672026洽詢，亦可於東管處官網（www.eastcoast-nsa.gov.tw）及FaceBook「綠島過山古道尋寶趣」粉絲專頁查詢。

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