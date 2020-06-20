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日月潭萬人泳渡活動終於敲定　改到9月27日舉辦「兩全其美」

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▲▼眾所矚目的萬人泳渡日月潭活動，經多次協調敲定9月27日舉行，7月11日起受理報名。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼眾所矚目的萬人泳渡日月潭活動，經多次協調敲定9月27日舉行，7月11日起受理報名。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

一年一度全球泳壇盛事，今年2020第38屆日月潭國際萬人泳渡，今年1月起因受新冠肺炎疫情影響，後因疫情蔓延擴大，世界各國幾乎無一倖免，以致7月舉行東京奧運會及國內外大型活動幾乎全部停辦下，萬人泳渡活動年初籌備初期，當時仍因疫期影響，經與承辦單位埔里鎮四季早泳會研商，恐迫停辦準備，接著想復辦卻敲不定日期。

縣府最終與埔里鎮四季早泳會再次協調後，因基於尊重邵族傳統祭儀與振興觀光產業的政策，並考量日管處伊達邵碼頭平台維修廠商工程完工時間，已確定今年萬人泳渡活動在9月27日舉行，日月潭公開水域游泳錦標賽在9月26日舉行。2020年第38屆日月潭萬人泳渡即將於7月11日開始開放報名了

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疫情影響經過半年時間，因國內防疫控制良好，行政院及中央疫情中心宣布6月7日起疫情管制措施逐步解封，以及教育部體育署宣布109年全國中等學校運動會7月18到23日在屏東復辦，使全國休閒旅遊潮再起，各縣市卯足全勁推出各項旅遊活動，主要在刺激振興地方經濟，企盼各行各業快速活絡經濟，恢復正常榮景。

因此，林明溱縣長裁示，中央已宣布疫情解封，在地方各觀光產業亟需振興經濟之際，萬人泳渡也不能停辦，停辦勢必將影響日月潭及南投各地區觀光發展甚大。

縣府同時並考量，要錯開歷年在農曆8月第一週假日舉行日程，今年若訂於9月20日舉行，將會與當地邵族祖靈祭傳統過年撞期。因去年泳渡結束時，文化部文資局邀縣府，及埔里早泳會及邵族文化發展協會共同協調，往後舉辦萬人泳渡能尊重邵族避開邵族傳統過年，縣府及埔里早泳會基於尊重邵族文化傳統，同意避開邵族過年期間。

不料今年移到農曆8月第二週日舉行（9月27日），但因前一天9月26日要全國補上班上課，很多選手泳客紛紛向主辦單位反映，星期六要補班補課，要請假有困難，影響參加意願，以及300名救生員在非假日聘請不易，觀光業者仍擔心主辦單位，大量投入人力物力舉辦，其振興經濟效益將受到影響。

▲▼眾所矚目的萬人泳渡日月潭活動，經多次協調敲定9月27日舉行，7月11日起受理報名。（圖／南投縣政府提供，下同）

因此，6月11日在不得已下，縣府才再次邀集邵族及埔里早泳會協調諮詢說明，今年疫情及補上班上課之情況特殊，辦理時間可否先調整回9月20日。

縣府最終與埔里鎮四季早泳會再次協調後，因基於尊重邵族傳統祭儀與振興觀光產業的政策，並考量日管處伊達邵碼頭平台維修廠商工程完工時間，已確定今年萬人泳渡活動在9月27日舉行，日月潭公開水域游泳錦標賽在9月26日舉行。

縣府及埔里四季早泳會、中華民國游泳協會及協力單位將全力以赴，讓今年泳渡活動順利圓滿舉行，並冀創造多贏局面來振興地方經濟促進休閒旅遊產業發展。

2020年第38屆日月潭萬人泳渡即將於7月11日開始開放報名了，熱愛游泳的『您』請您開始呼朋引伴邀約同好一起準備組隊報名參加，（萬人泳渡報名網址http://www. pulifourswim.tw/）、（公開水域游泳錦標賽（https://sport.promos.com.tw/sunmoon2020/）

南投縣政府及埔里鎮四季早泳會、中華民國游泳協會共同誠摯邀請大家相約組隊報名參加第38屆日月潭萬人泳渡活動，並可有效振興本縣觀光休閒旅遊等相關產業提升。

歐式風情不用出國

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