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微醺之旅市集熱鬧登場　水保局邀品味在地葡萄酒莊文化

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▲▼微醺之旅市集20、21日2天，在台中大遠百熱鬧登場，水保局邀請大家，前來品味在地葡萄酒莊文化。（圖／水保局南投分局提供，下同）

▲微醺之旅市集20、21日2天，在台中大遠百熱鬧登場，水保局邀請大家，前來品味在地葡萄酒莊文化。（圖／水保局南投分局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

為期2天「北緯23.5度的微醺之旅─葡萄x酒莊市集」20日在台中大遠百時尚廣場熱鬧登場。市集由水保局與大遠百聯手推出，以農村特色酒莊為主題，匯集中部地區9家以上特色葡萄酒莊，共同在都會區推廣在地葡萄酒莊文化，邀請民眾感受酒香的微醺氛圍。

現場除提供葡萄酒與生鮮葡萄相關產品的展售外，還有推出微醺體驗、拍照打卡、限量消費滿額贈、餐酒食材搭配及調酒教學等各項豐富活動，讓現場的消費者與酒饕們都驚艷不已，市集只到6月21日晚上6點半，想品味媲美南法酒香的葡萄酒，趕緊把握機會前往市集，品嘗各自精采的微醺滋味。

▲▼微醺之旅市集20、21日2天，在台中大遠百熱鬧登場，水保局邀請大家，前來品味在地葡萄酒莊文化。（圖／水保局南投分局提供，下同）

行政院農委會水土保持局南投分局分局長陳榮俊指出，與其遊旅「南法」尋酒香，不如來到微醺之旅市集，彰化縣二林鎮西斗社區的葡萄酒產業經過長年的醞釀，以友善、安全等方式栽培種植葡萄，再結合莊主熟稔之釀酒工藝，釀造出風味鮮明且果香十足的香醇葡萄酒。

酒莊們對葡萄酒的品質幾近苛求，並不亞於進口葡萄酒品牌，邀請民眾來到市集中發掘自己喜愛的國產葡萄酒品牌，透過與現場酒莊的互動，也能學習到相關品酒、葡萄酒製程等知識。

這次的市集至少推出9家39款以上的精選酒品，也特別結合大遠百消費滿額贈禮，只要消費滿5000元就可以獲得，還有販售微醺體驗方案，只要購買就能以超值價試飲全場酒莊產品，還有拍照打卡優惠等，希望藉此讓更多都會區的消費者瞭解，除了國外進口葡萄酒之外，國產葡萄酒也可以是餐桌上，很優雅的選擇。

▲▼微醺之旅市集20、21日2天，在台中大遠百熱鬧登場，水保局邀請大家，前來品味在地葡萄酒莊文化。（圖／水保局南投分局提供，下同）

台中分局秘書楊燕山說明，台中市外埔地區的多家葡萄酒莊也極有名氣，部分酒莊的特色酒款更在近年陸續拿下德國、巴黎的世界酒賽金牌的榮耀，不僅揚名國際，更讓傳統釀酒大國驚奇不已!

今年度10月也將舉辦「金牌酒莊閃耀國際，微醺樂活水流東」之體驗活動，讓民眾不必出國也能體驗不輸國外的葡萄酒莊文化，以進入產地的方式瞭解其文化風土與葡萄酒釀造的箇中滋味。

活動也特別邀請知名飲食文化專家徐仲老師進行話酒時光，引導現場來賓舉杯，依照步驟細細品味酒杯裡鮮豔深紅的酒體，透過「眼觀、鼻嗅與口感」，體會其細緻的香氣與如絲般的口感，讓在場的每一位賓客都能學習優雅的葡萄酒語言，更針對不同酒莊之酒品提供最佳的餐點搭配，讓消費者也能在家中利用美食襯托出葡萄酒的香氣與美味
，輕鬆感受品味葡萄酒的生活美學。

西斗農村產業促進協會陳蜂理事長也與各家酒莊，聯手推薦今年度7月5日即將登場的「醉愛西斗玩味酒趣體驗營」活動，邀請對品酒、釀酒有興趣的民眾報名參加。

▲▼微醺之旅市集20、21日2天，在台中大遠百熱鬧登場，水保局邀請大家，前來品味在地葡萄酒莊文化。（圖／水保局南投分局提供，下同）

陳蜂理事長表示，去年的玩味酒趣體驗營廣受好評，今年不但增加蒸餾酒體驗，還提供選購橡木桶醇化成白蘭地的方案，活動已經開放民眾報名。每人3000元優惠價，就可以走訪彰化西斗社區的各家酒莊，親自體驗釀酒的一系列過程，包含剪果、手搗葡萄、蒸餾製酒、裝瓶品嘗到客製化專屬珍藏，以及壓軸的「紅酒晚宴」，以充滿趣味的方
式將在地的優質葡萄酒推薦給所有消費者，優惠名額只有100名，所剩名額不多。報名相關資訊可搜尋「醉愛西斗玩味酒趣體驗營」網站。

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