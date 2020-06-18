懸賞100萬帶爸爸回家！彰化男屏東浮潛失蹤4天　女兒海邊盼奇蹟

▲彰化巫姓男子屏東浮潛失蹤。（圖／翻攝自臉書琉球人聯盟）

記者唐詠絮／彰化報導

住在彰化員林市巫姓男子14日下午與友人前往小琉球杉福漁港浮潛時不幸失蹤，至今已經4天人未尋獲，家人心急如焚，巫男女兒也在臉書號召網友一起加入救援，如果尋獲生還者願意包紅包100萬，尋獲遺體包紅包20萬，希望有人能帶爸爸回家。

巫女昨(17日)在臉書《琉球人聯盟》po文，「家父6/14（日）下午四點左右，在小琉球杉福漁港浮潛時不幸失蹤，目前仍未尋獲，想請大家幫忙協尋，懇請有能力協助的人加入救援，家屬願意支付相關費用，如果尋獲生還者願意包紅包100萬，尋獲大體願意包紅包20萬，家屬心急如焚，希望有好消息～感謝感謝」，懇請有意願協助救援搜救的人今天上午7點在杉福漁港的萬將千歲廟集合。

▲彰化巫姓男子屏東浮潛失蹤。（圖／翻攝自臉書琉球人聯盟）

之前屏東屏安醫院行政副院長楊欣正6月6日在來義棚集山區迷路失蹤，家屬懸賞200萬尋人，最後楊欣正在歷經10天後奇蹟生還獲救，巫女在電訪時表示，她現在期待能有好消息傳來，父親當日身穿藍色防寒衣浮潛，尋獲他的人包紅包100萬元，上午已經跟著搜救隊員在外海尋找，現在就盼著有奇蹟發生，一定要將爸爸帶回家。

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