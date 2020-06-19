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懸賞百萬帶爸爸回家！小琉球潛水失聯5天　救難單位找到疑似隨身攝影機

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▲海巡人員小琉球海域搜尋失聯的台籍巫姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡人員小琉球海域搜尋失聯的台籍巫姓男子 。（圖／取自巫男家屬臉書）

記者陳崑福／屏東報導

台籍巫姓男子日前與一名韓籍友人一同到屏東縣小琉球杉福海域浮潛，其中韓籍人溺水，他則失聯5天，家屬臉書貼文「尋獲生還者願意給1百萬紅包，倘若不幸尋獲遺體則願意給20萬」，海巡及當地救難團體昨天找到一台疑似巫攜帶的攝影機，惟未找到人，已擴大搜尋範圍，19日鎖定威尼斯沙灘到肚仔屏一帶搜尋，希望早日找到他行蹤。

▲海巡人員小琉球海域搜尋失聯的台籍巫姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡人員小琉球海域搜尋失聯的台籍巫姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

據悉，住彰化的巫姓男子和韓籍友人，於14日到小琉球杉福海域浮潛，於15日有另一批潛水客，於杉福漁港外左側約12公尺深的海域，發現一名身穿黑色泳褲的男子陳屍在水下，於是報請岸巡人員到場救援，海巡人員趕到處理，發現已沒有生命跡象。

海巡人員進行調查，調閱監視器，發現巫姓男子與韓籍友人，在岸上一家機車行租了2輛機車，騎到杉福港海域潛水，被發現溺水者是韓籍友人，巫則行蹤不明。

海巡人員統計，連日來，空中勤務總隊第三大隊第二隊、屏東縣琉球消防分隊、屏東縣琉球分駐所、屏東縣琉球鄉海域救難協會等單位派遣人員前往協助。其中空偵機6架次、海上10艇73人次、岸際18車65人次。

今天搜救範圍，擴大到1公里海域的威尼斯沙灘到肚仔屏一帶，希望早日傳出好消息。

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