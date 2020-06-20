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南投縣端午節敬軍團　致贈官兵加菜金「軍民一家親」

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▲▼ 南投縣端午節敬軍團慰問官兵，致贈加菜金展現軍民一家親。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼ 南投縣端午節敬軍團慰問官兵，致贈加菜金展現軍民一家親。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣軍人之友社結合南投縣政府、南投市等鄉鎮市公所、南投縣婦女聯合協進會及廣隆光電等團體、企業組成敬軍團，由縣長林明溱擔任團長，19日舉辦端午節敬軍活動，向陸軍兵整發展中心、軍備局209廠、南投縣後備指揮部、南投憲兵隊等官兵，賀節並致贈加菜金，感謝國軍在最近疫情期間及過去汛期防救災上，全力以赴為南投縣保家安民的貢獻與努力。

敬軍活動選擇南投市赤腳精靈景觀餐廳舉行，縣府參議姜君佩代表縣長林明溱，與兵整中心主任巫道安、南投軍人服務站長劉訓誠共同主持，集集鎮長陳紀衡、仁愛鄉代理鄉長王源鍾均出席，草屯、南投、鹿谷、信義等公所也派代表與會。

▲▼ 南投縣端午節敬軍團慰問官兵，致贈加菜金展現軍民一家親。（圖／南投縣政府提供，下同）

此外，南投縣婦女聯合協進會、南投進出口公會、南投縣工業會、草屯鎮農會、惠德宮、環隆電氣、廣隆光電、鑫永銓公司、成美百貨、皇穹陵紀念花園、千葉茶行、芳美肉品、慈明堂慈善會及投美、大鞍國際獅子會等敬軍團成員，都齊聚一堂，並依序頒贈端節加菜金。

姜君佩參議代表林縣長指出，南投縣包括兵整中心、209廠、南投縣後備指揮部、南投憲兵隊等國軍官兵弟兄，平時堅守崗位為國防安全努力，一遇到縣內有颱風、土石流等天災急難發生，更是縣民最大的守護神。值此端午佳節前夕，縣府結合社會大眾力量，致贈加菜金感謝所有官兵的辛苦，也表達對國軍弟兄保家衛國的最大敬意。

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