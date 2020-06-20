今年端午不立蛋！　總統府揪你在凱道立999顆30台斤大西瓜

▲千人正午立西瓜示意圖。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

端午連假即將到來，除了吃粽子、划龍舟，「立蛋」求好運也是重要活動之一， 但今年總統府舉辦超特別的立瓜活動，邀請民眾一同在6月25日端午節當天，到凱達格蘭大道立起999顆大西瓜。

立瓜活動是「端午謝平安」的頭陣，協力單位文化總會發言人暨媒體部主任湯佩儀說明，屏東縣佳冬鄉每年辦理「端午立西瓜」活動，吸引民眾共同祈求平安。本次將原汁原味搬到凱道格蘭大道舉辦，並歡迎大家一起參與同歡，農委會於現場提供 999 顆大西瓜，因此將活動命名為「好運久久久」，希望在疫情期間帶給大家一些正能量。

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文化總會指出，每顆西瓜重量平均高達25至30台斤，立瓜範圍會從重慶南路與凱道交叉口，一路延伸到公園路口。湯佩儀笑說，每顆西瓜會間距 1.5 公尺，立瓜仍然不忘保持社交距離，落實防疫新生活。

▲總統府邀請民眾端午節至凱道立瓜。（圖／文化總會）

至於如何把這麼重的西瓜帶回家，湯佩儀表示，農委會也貼心準備了便民服務， 現場設置 2 個集瓜區，並備有 20 台推車及大型提袋，方便民眾運送至可上下車的路口。若無法將西瓜帶走，也可以只參加立瓜活動，留下的西瓜會由農委會協助捐贈給需要的社福團體。

湯佩儀提到，「端午謝平安－好運久久久」採線上報名，有興趣的民眾可至農委會官方臉書或 「ACCUPASS 活動通」報名，報名費為新台幣100元。她補充說明，報名成功者當天如有出席活動，就會領到2張50元的抵用券，可用於 6月26日至6月27日在總統府前南北廣場舉行的「百匯農市集」，希望因為疫情悶了半年的大家，端午連假能夠玩得盡興。