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45年前摔跤「背鮮血狂噴」！他突胸痛以為舊傷　一查竟有2塊碎玻璃

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▲10多厘米玻璃藏體內45年。（圖／翻攝自都市快報，下同）

▲10多厘米玻璃藏在陳先生體內45年。（圖／翻攝自都市快報，下同）

記者康心禹／綜合報導

杭州一名76歲的陳先生在45年前的某天走路摔跤受傷，當年沒CT也沒其他先進的檢查設備，X光片也沒異樣，處理完傷口和氣胸之後，他就當自己痊癒了，不過卻從今年5月開始胸部出現疼痛，就醫後發現，距離脾臟僅3.2厘米的地方有10多厘米長的玻璃，45年來竟然一直潛伏在他身體裡。

據《都市快報》報導，陳先生回想起45年前，那時他才30出頭，正是身強力壯的時候，某天他好好地走著路，突然踩到了東西沒站穩，整個人往前摔下去，這一摔挺嚴重的，他隨即被送到了附近的醫院。

當時陳先生的背部被戳了一個洞，鮮血直流，肺也被戳破了，造成了氣胸，不過當年的醫療條件並不好，沒有電腦斷層掃描（CT），也沒有其他先進的檢查和治療手段，X光片也沒有異樣。

陳先生處理好氣胸和背部外傷後，就覺得自己恢復了，畢竟自己還年輕，只是偶爾覺得背部會有點痛，但他認為這大概就是所謂的「老傷」，也就不當一回事。

▲▼10多厘米玻璃藏體內45年。（圖／翻攝自都市快報）
▲▼10多厘米玻璃藏體內45年。（圖／翻攝自都市快報）

就這麼過了45年後，陳先生於今年5月胸部開始出現間斷性疼痛，越來越難以忍受，於是他在家人的陪同下前往浙江醫院三墩院區，胸部CT驚見異物，其中最長的10幾厘米，而且距離陳先生的脾臟只有3.2厘米。

經過對比確認，浙江醫院胸外科主任陳國平主任醫師表示，陳先生體內的異物確定是兩塊玻璃，有感染跡象，而且還刺激到周圍組織，導致難以承受的疼痛。

「玻璃卡在肋間，跟脾臟隔了一層薄薄的膈肌，有可能刺破脾臟，也有可能割破肋間的動靜脈，這會導致大出血，危及生命。」陳國平建議，陳先生進行抗感染治療後，立即進行手術，取出玻璃塊。

陳國平之後為陳先生做了胸腔鏡手術，取出了兩塊玻璃，手術很順利，術後陳先生也恢復良好。陳國平感慨，幸虧及時手術，這塊尖銳的大玻璃破壞性非常強，不取出來的話，對患者會造成不可預計的身體損傷。

▲▼10多厘米玻璃藏體內45年。（圖／翻攝自都市快報）

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