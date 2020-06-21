哥哥神隱14天…金與正從小公主變大魔王！　北韓內部曝：金正恩壓力超大

▲ 金與正過去在重要國際場合負責儀典事宜。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩神隱14天，期間勞動黨第一副部長金與正多次公開抨擊南韓，更下令爆破兩韓共同聯絡辦事處，在領導階層中扮演的角色引發討論。美國《紐約郵報》指出，被稱為北韓公主的金與正近來一步步變身成魔鬼終結者。許多人懷疑，她可能是北韓新任掌權者，也對她的「終局之戰」更加好奇。

脫北者經營的廣播電台「自由北韓放送」（Free North Korea Radio）美國創始人之一、華府國防論壇（Washington DC Defense Forum）主席肖爾特（Suzanne Scholte）表示，「根據我的觀察，她（金與正）冷酷、無情又傲慢。她的攻擊性是鞏固權力的一環。金正恩必須表明，萬一他發生什麼事，會有一個繼承人，且金氏家族的血脈依然掌權。」

金與正過去被定位為哥哥的小秘書，在金正恩抽菸時捧著菸灰缸、在他簽署協議時遞筆，卻在一夜之間成為平壤一股不可忽視的力量。

▲ 金與正曾是金正恩的貼身小秘書。（圖／路透社）

美國陸軍退役上校、保衛民主基金會智庫（FDD）高級研究員麥克斯威爾（David Maxwell）向《華盛頓郵報》指出，「北韓不存在『第二號人物』，但她表現得像是第二號人物。她不太可能是獨自完成這些事。金正恩一定有賦予她權力，也為他的未來提供選擇。」

金與正現年32歲，且是一名女性。部分人士認為，北韓永遠不會接受女性領導人，軍方、安全部門領導人及金氏家族也不願走出父權體制。但也有人認為，這種說法有誤。

美國派可策略顧問公司（Park Strategies）副總裁、東亞問題專家金恩（Sean King）指出，「她很兇猛，令人敬畏。我不認為她的性別是個問題。」儘管北韓父權體制堅若磐石，但女性將黑市經營得有聲有色。金恩認為，儘管「白頭血統」只是金氏政權編造出的謊言，血統純正還是比性別重要。

金與正和哥哥一樣在瑞士高檔學校接受教育，據報和擔任高官的丈夫崔成住在平壤一棟豪宅，育有一名5歲幼女。金正恩也有一棟官邸坐落於此，但他更喜歡位在元山的濱海別墅。

▲ 金與正2018年2月出訪南韓，和文在寅一同欣賞表演。（圖／達志影像／美聯社）

金與正2018年代表北韓出席南韓主辦的平昌冬奧，同年在北韓與南韓、美國及中國領導人的元首峰會上，緊跟在金正恩身邊。據傳在2019年2月川金二會破局後，金與正一度失寵，但已經重新掌握權力。

她上周大力抨擊南韓總統文在寅，更譴責脫北者及美國長期以來空飄反北韓傳單，怒罵他們是人渣、雜種。北韓官媒20日更預告，將以堆積如山的傳單報復南韓。

就連資深的北韓觀察家也不敢斷言，金與正突然冒出頭是否代表金正恩狀況危急、必須培養妹妹作為接班人，或是單純想讓外界繼續猜測。

內部人士透露，金正恩因為沒能解除聯合國經濟制裁，面臨元老級官員的龐大壓力。麥克斯威爾則指出，「這很可能是欺敵戰術的一部份。他坐在後方，看著我們不斷臆測。請記得，這一切都和制裁有關。北韓努力對南韓施壓，希望迫使其干預華府。」

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