北韓痛批：兩韓早已破裂「協議成廢紙」！　施放反南韓傳單計畫不變

▲ 北韓印刷大量反南韓傳單。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓16日爆破兩韓共同聯絡辦事處，20日預告將空飄大量反南韓傳單，讓南韓統一部「深感遺憾」。北韓勞動黨統一戰線部（後稱統戰部）21日嚴詞譴責，兩韓協議早已變成一張廢紙，完全沒有撤回空飄傳單計畫的意思。

北韓官媒20日報導，要讓南韓體會到北韓受到的侮辱，將展開大規模空飄傳單行動。照片中可見，北韓民眾整理一疊疊傳單、將菸蒂丟在印有南韓總統文在寅的傳單上。南韓統一部當天下發出聲明表示遺憾，譴責北韓此舉明顯違反兩韓協議，也重申已經祭出規範，禁止民間團體向北韓空飄傳單。

北韓統戰部發言人21日透過勞動黨機關報《勞動新聞》發表談話回應，並非不知道施放傳單有違兩韓協議，但兩韓關係早已破裂，北韓也完全無意重新考慮或變更計畫。文中指責，南韓現在才拿協議當擋箭牌已經太晚，且點燃兩韓衝突、使狀況惡化至此的也正是南韓。

統戰部宣布，「施放對南韓報復傳單的鬥爭是依照全體人民的意願而計劃，不會受到任何協議或原則限制。對於已經淪為廢紙的協議，南朝鮮當局不該再提。藉著這次機會，南朝鮮當局者們也該好好體驗他們成天掛在嘴邊的『將心比心』，稍微體會我們的不悅，就會徹底明白感覺有多差。」

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