核武研發超辛酸！他提「3種方式擁核」保護南韓對槓金與正...美國說不行

▲北韓以核武恫嚇，使南韓政壇討論擁核論。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）近來動作不斷，除開嗆撕毀軍事協議、駐軍開城與金剛山，還宣布不排除恢復過往的核武試驗。對此，南韓國內持續傳出擁核聲浪，部份在野黨人士認為北韓今天如此囂張，是因為靠著核武加持，「大韓民國必須擁核，方能實現半島的恐怖核武平衡，也才不讓北韓掌握主導權，受其影響。」

脫北者出身的未來統合黨籍國會議員太救民（태구민，即太永浩）表示，「北韓之所以如此恣意妄為，是因為持有核武，這就是問題的核心所在。」；前首爾市長吳世勳（오세훈）也在臉書表示，「韓半島（朝鮮半島）早已陷入核武的陰影裡！在（北韓）持續以核武恫嚇的情勢下，到底是要以卑躬屈膝謀求和平，並將之包裝成民族主義，來換取精神上的勝利？還是在研發核武、或是佈署戰術核武中擇一，為後世子孫換取平衡力量所帶來的真正、永久和平呢？」

不過曾擔任陸軍教育司令官的未來統合黨籍國會議員韓起鎬（한기호）也在黨內的外交安保特別委員會指出，研發核武須慎重以待，「畢竟只有核武才能對付核武。」

▲北韓2009年，在舞水端里發射一枚火箭。（圖／達志影像／美聯社）

韓媒《中央日報》在報導中提出適合南韓的3種擁核方式，一是南韓自行研發核武，二是透過駐韓美軍重新在南韓境內佈署核武，三是借用北大西洋公約組織的《共有核武器》之概念，與美國「借核武」。未來統合黨認為第二、三種最為可行，自由韓國黨（未來統合黨前身）黨魁洪準勺（홍준표）2017年出戰總統大選時，便在政見中提出擁核論，選取第三種方式為南韓武裝核武。

未來韓國黨（統合黨之附屬黨）國會議員趙太庸（조태용）分析，若採用第三種方式，可透過南韓的戰鬥轟炸機，攜帶佈署在美國關島的核武。

其實南韓在開發核武的歷史中，與台灣經歷相似，都曾經歷美國阻擋。

▲南韓朴正熙1978年透過法國支援研發地對地彈道飛彈「白熊」，可攜核彈頭。（圖／翻攝自維基百科）

1950年代以色列透過法國取得核武開發技術後，南韓朴正熙政府1974年10月與法國締約，開始研發核武；然而1976年1月卻因美國施壓，放棄從法國引進核燃料再處理設備；1978年9月，南韓透過法國技術支援，成功研發射程180公里（為議政府至平壤的直線距離）的地對地彈道飛彈「白熊」（NHK-1），可攜載核彈頭，其中核彈頭為南韓派專家至法國原子能委員會塞斯塔核研究中心（CEA Cesta）研發而成。

曾傳言朴正熙1979年1月1日對秘書官鮮于煉（선우련）表示，「我只要在1983年10月1日國軍節典禮上宣布研發核武成功，就能功成身退，屆時金日成若得知我們持有核武，定不敢南侵」，沒想到當年10月遇刺身亡。

1983年11月，全斗煥政府向美國總統雷根承諾，終止提煉「鈽」計劃；1984年，廢棄所有用於核試驗的設備與燃料，全數移至原子能研究所保管。

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