搶不到PS4悠遊卡！他轉念「自製裸裝版」超悲劇　網曝捷徑：幹嘛這麼搞剛

▲他想自製裸裝版的悠遊卡。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

PS4悠遊卡最近掀起預購熱潮，網上甚至炒到官網售價20倍之多，爆夯程度可見一斑。一名網友今突發奇想，嘗試將悠遊卡「拆解」成裸裝版，沒想到最後以悲劇收場。

網友在爆怨公社發文表示，「我真的想來烤鱉一下捷運公司，既然PS4不夠賣，何不乾脆賣裸裝版，讓人家自己DIY呢？」

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眼看網上許多人模仿自製，一時失心瘋的他也打算嘗試看看，於是特地買回一張悠遊卡，並將卡片浸泡在消光水中，等了一段時間大功告成後，他拿剩下的線圈和晶片去感應，竟失效成了廢品，「嚴重的打擊我的信心，我哭一下先......。」

▲結果不盡理想。（圖／翻攝自爆怨公社）

po文戳中許多人笑點，紛紛回應「笑屎，我也搞壞一張過」、「有實驗精神，先給一個讚」、「把廢棄材打汁唄」、「酷欸，雖然......」、「連悠遊卡都打汁了」。

另外，不少熱心網友表示，「直接買線圈不是比較快嗎」、「沒那麼好做，動手前多看一些資料再下手，有能力還可以買線、自己繞線，增加感應能力」、「為什麼不直接買線圈晶片組」、「晶片沒壞，自己去電子材料行買漆包線繞，大約100公分或50公分就可以了」、「有現成的晶片跟線圈，網拍搜尋就有了喔」、「有裸體的啊，拍賣上都是，幹嘛那麼搞剛啦」。