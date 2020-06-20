2員工盜取「客戶資料」…引進近2萬瓶乾洗髮　進口商6個月損失4千萬



記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲知名乾洗髮噴霧公司報案，有2名員工在公司任職期間，涉嫌違反公司保密協議，擅自刪除、盜取公司客戶資料，竊取公司機密另起爐灶，最後遭該公司提出告訴，警方最後追查2名嫌犯到案。

警方調查，1家國際開發公司內2名王姓、謝姓員工，竟然從2020年1月開始，不顧與公司簽訂安全保密協議，私下刪除該公司的中央資料庫內的客戶名單，直接進口英國Batiste秀髮乾洗噴劑另起爐灶。

▲警方查扣近2萬瓶平行輸入的乾洗髮，訊後依背信以及營業秘密法送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

2人私自設立公司以平行輸入（如稱水貨）的方式，進口同樣的乾洗髮產品以及女性私密清潔保養品，造成該國際開發公司損失慘重，最後向刑事局報案，警方在16日於新北市、台北市2處逮捕2嫌，並起獲將近2萬瓶的乾洗髮產品。

▲1家公司2名員工盜取客戶資料另起爐灶，以平行輸入方式進口產品販售。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，2人經營6個月以來，侵佔市值初步估計高達新台幣4千1百萬元，警方除了查扣近2萬瓶的乾洗髮外，還查扣電腦、標籤貼紙以及存摺等證物，訊後依背信、妨害秘密、妨害電腦使用、營業秘密法等罪嫌移送法辦。

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