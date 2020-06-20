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投資詐騙新噱頭！「美女俏講師」來開講　21歲主嫌1個月海撈數百萬

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記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前接獲線報，有不法集團設立網路機房，以投資國際匯率、博弈等當噱頭，再利用臉書等社團吸引被害人，等被害人上鉤匯款後，將錢轉換成點數讓被害人下注，派出美女講師引導投資讓被害人慘賠。

警方調查，21歲的陳姓男子，從5月初開始在新北市蘆洲一處大樓內設立網路機房，主打投資國際匯率以及博弈等，並在臉書以及網路社群吸引被害人，並將被害人要請加入通訊軟體群組，再找來「美女投資達人」、「投資教授」等人傳授祕訣。

▲▼詐騙集團成立投資博弈網站，還找來美女講師吸引民眾投資，最後被害人投資均慘賠收場。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詐騙集團成立投資博弈網站，還找來美女講師吸引民眾投資，最後被害人投資均慘賠收場。（圖／記者邱中岳翻攝）

被害人上鉤後，陳嫌等人便要對方到該網站註冊，再要求被害人匯款將現金換成點數，就可以在網站上利用點數投資，其中包括「博弈遊戲」、「國際匯率投資」以及「權證指數」等選項，但是被害人不管下注、投資，絕對都是慘賠收場。

陳男等人還利用網路社群成立假帳號，要旗下小弟冒充「多金美女」不斷宣傳投資獲利，讓許多網友慕名參加，最後再由「多金美女」引導錯誤的投資方向，有被害人發現虧損太多想贖回，卻遭對方註銷帳號求助無門。

▲▼詐騙集團成立投資博弈網站，還找來美女講師吸引民眾投資，最後被害人投資均慘賠收場。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詐騙集團主打美女講師，在通訊軟體群組內「帶錯誤投資風向」，被害人誤信後慘賠收場。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方清查，在短短1個月間，共計多達數十人受害，詐騙金額高達數百萬元，其中有1名被害人就慘遭詐騙250萬。

16日晚上北市刑大前往查緝，並逮捕陳嫌在內等8人，並查扣15台電腦主機，11支手機以及7部wifi分享器，訊後依照《組織犯罪條例》、詐欺等罪嫌將一干人等移送法辦。

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