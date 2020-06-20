家門口陷落巨大洞穴....越破越大　進洞一看「地底能蓋12棟房」

▲滲穴示意圖。圖片發生於喬治亞州某處街道。（圖／wiki public domain）

實習記者簡立宇／綜合報導



美國南達科他州(South Dakota)黑鷹市(Black Hawk)一戶人家日前發現，家門前車道石板底下草坪「破了個洞」，而且越破越大洞。本以為草下面是土壤，然而這個大洞深不見底，讓附近居民都很錯愕，經調查後發現，這個洞是老舊的廢棄礦坑，綿延整個社區地底，穿越地面超過12棟房子，直徑約600公尺。

根據《News Lagoon》報導，這個大洞從4月27日開始不斷陷落，相關當局著手調查大洞的來歷，一個當地的洞穴調查小組「Paha Sapa Grotto」決定到洞裡一探究竟，發現地下竟是一個老舊的廢棄礦坑。

Paha Sapa Grotto隸屬於美國國立洞穴學會（National Speleological Society），多年來探查當地多處地穴。其中成員安德森（Nick Anderson）表示，「當我們知道那個社區出現滲穴，我們就知道那個地層單位中可能會有洞穴。」該團隊也表示，這個地區的警消單位可能沒有經驗來處理，因此樂意前來支援。

洞穴調查小組發現這是一座1920年被廢棄的石膏礦場，洞穴中有叉道、水道，甚至還有一輛汽車。就像電影場景一樣，一群人拿著探照燈測量洞穴長度，推測礦坑約有2000英尺（約609公尺）寬，範圍穿越地面上超過12棟房子，影響119位房屋擁有者。

附近居民打算向建商求償3500萬美元（約10億台幣）的補償性賠償、4000萬美元（約11億千萬台幣）的示範性賠償。

滲穴又被稱作天坑，一般出現在有水流經的石灰岩岩層，雨水流過石灰岩岩層時，會慢慢的把石灰岩層侵蝕成小洞。當小洞日漸擴大時，可能會令地表突然塌陷，形成滲穴。