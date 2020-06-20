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從香港示威到中印邊境問題「態度沒軟過」　外媒點破：中國很想改變世界秩序！

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▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國對於世界秩序的影響，引起國際關注。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

中國自2019年開始在世界舞台上動作明顯，自去年6月份香港示威開始，中國的處理方式讓外界認為「試圖要改變世界秩序」，加上南中國海的海上爭端，中國、菲律賓、越南等國都出現緊繃局勢，讓全世界都相當關注下一步中國的行動，如今中印邊境的對峙，更加確定，中國想要在世界崛起，並且佔有一席重要之地的意圖非常清晰。

根據《印度斯坦時報》（Hindustantimes）報導，中國自新冠肺炎疫情爆發之後，在國內得到控制之後，想靠著「經驗與伸出援手」來做為得到各國諒解的和好方式，但另一方面在地緣政治、軍事上卻又表現出強硬的態度。近日升溫的中印邊境局勢，自5月初以來至少爆發3次衝突，其中最嚴重的為本月16日衝突，造成20名印度士兵受傷。

對此印度官方指責中方，「根本就是有計畫的行動」，也凸顯兩國在「實際控制線」上的認知明顯不同，且中國有意改變拉丁美洲、加勒比海附近國家現狀的意圖。

不僅如此，澳州政府在19日也表示，近日有大規模的「不明意圖網路攻擊」，目標更是各級政府、工業、教育、政治組織等，總理莫里森（Scott Morrison）也提到，都是惡意攻擊。但並未透露國家，而專家、觀察員都認為是中國的可能性相當高。

而中國在南中國海的部分，本月10日一艘越南漁船撞上中國船，之後另一艘船被發現被中國擊毀，局勢相當緊張；香港部份的港版國安法通過，也象徵著中國對於世界輿論的強硬態度，如此也讓各國高度關注中國每一步棋衍生的可能性。

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