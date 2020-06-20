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中印衝突悲劇！23歲嫩妻等夫回家幫女嬰取名　16hrs守回冰冷遺體：錯在相信中國人

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▲▼中印衝突悲劇！23歲嫩妻等夫回家幫女嬰取名　16hrs守回冰冷遺體：錯在相信中國人。（圖／翻攝推特「@Deepash89016327」）

▲奧哈和尼哈是一對年輕夫妻，卻在女嬰出生17天後天人永隔，女嬰甚至還沒有取好名字。（圖／翻攝推特「@Deepash89016327」）

記者張靖榕／綜合外電報導

中印衝突周一（15日）悲劇收場，26歲印度士兵奧哈（Kundan Kumar Ojha）和印軍上校指揮官巴布（B Santosh Badu），都在同一場衝突中身亡。據奧哈妻子指出，奧哈原以為邊境肢體衝突只想學生推搡打架，卻沒想到因此而死，「我們錯在相信這些中國人」。

綜合外電報導，奧哈是印度北部賈坎德邦的薩希布加恩傑（Sahibganj）人，2011年受印軍徵招到比哈爾邦入伍。15日衝突發生前不到一天，奧哈的妻子尼哈（ Neha Ojha）才剛和他通過電話，當時他人正在中印邊境巡邏駐點。

尼哈受訪時表示，當時她要他在回來前，為剛出生的寶貝女兒想一個印度名字，而奧哈也在電話裡開玩笑要取名做「白雪公主」，因為女兒是他在海拔4200高尺之高的冰天雪地執勤時出生的。沒人料到16小時候，奧哈竟會死於一場解放軍的「狼牙棒夜襲」，尼哈被通知，他與其他19名官兵在加勒萬河谷的衝突中喪生。

▲▼解放軍「土製殺人武器」曝光！。（圖／推特「@ajaishukla」）

▲解放軍在15日中印衝突中使用「土製殺人武器」，鐵條焊上粗鐵釘。（圖／推特「@ajaishukla」）

到了周四（18日），尼哈抱著18天大的女兒等待軍方送來丈夫的遺物。23歲的她在一場電話訪問中告訴記者，大家原本都在等著丈夫回來主持女兒的命名儀式，現在他回來了，辦的卻是喪禮。

儘管奧哈是在全世界最軍事化地區的駐軍士兵，尼哈卻從沒想過他會因此而死，「我丈夫把和中國士兵的衝突，形容成男學生在學校的打架而已，『我們推他們，他們推回來，我們丟一根棍子過去，他們丟回來。』」她說，「我錯了，我們都錯在相信這些中國人…他們必須被懲罰。」

▲▼中印衝突悲劇！23歲嫩妻等夫回家幫女嬰取名　16hrs守回冰冷遺體：錯在相信中國人。（圖／翻攝推特「@Deepash89016327」）

▲奧哈在夜襲中身亡。（圖／翻攝推特「@Deepash89016327」）

這場加勒萬河谷衝突，是中印半世紀以來最嚴重的兩軍衝突，也是印軍幾十年來第一次因此死亡。事發的導火索為印軍指控中方越過實際控制線（LAC），並在印度領土內構築建物和搭帳篷，因此將解放軍趕走並搗毀設施；然而心有不甘的解放軍卻回去趕工製作「土製狼牙棒」，趁著當晚夜襲印軍一支巡邏隊，最終造成印軍19名士兵和1名上校指揮官陣亡，至少10名印軍遭俘，包括3名上校和1名中校。

據了解，由於中國當局始終未對外透露解放軍死傷人數，因此消息多源於印度方面。印軍周五（19日）透露，解放軍在15日的衝突中，有43名死傷，其中正副指揮官均陣亡。

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