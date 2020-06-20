印度曝中印衝突解放軍「正副指揮官亡」　趙立堅怒控：印軍先攻擊交涉人員

▲中國外交部發言人聲稱解放軍該行是到現場交涉，卻被印方曝光帶著土製狼牙棒，根本有備而來。（圖／推特「@ajaishukla」）

文／中央社記者康世人新德里19日專電

中印部隊15日在拉達克加萬谷衝突，印度高層官員今天說，中國部隊的指揮官和副指揮官都陣亡。中國承認人民解放軍在衝突中有傷亡，卻迴避國際媒體對衝突細節的提問。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）今天報導，印度部隊在這次暴力衝突中有一名上校指揮官和19名軍人死亡，這是45年來與中國人民解放軍衝突中第一批印度死傷者。

報導說，一名印度高階軍事指揮官表示，這是在中印邊境實際控制線（LAC）上類似衝突的首次，因為印度有能力和意願對抗「侵略的中國」。

報導引述一位在印度中央政府建築群南棟的高層官員談話，消息表明，中國方面部署在拉達克加萬谷（Galwan Valley）第14巡邏點附近的部隊指揮官，在這起衝突中喪生，副指揮官也在事件中喪生。

印度中央政府建築群南棟，有外交部、國防部和內政部，都與邊境衝突事件有關。

一名印度高層官員再度把責任歸咎給中國，指控中國人民解放軍正試圖「改變當地的現狀」，在加萬谷執行任務；在雙方6日軍團指揮官會議達成共識把部隊後撤後，中國部隊卻試圖在第14巡邏點的山脊高地上興建觀察哨站，雙方指揮官為此爭執，很快演變為肉搏戰。

根據中國部隊事先準備好用鐵絲纏繞的棍棒攻擊印度士兵，印度官員說，這是一場中國「有預謀、有計畫的行動」，直接造成暴力對峙與雙方的傷亡。

此外，印度官員說，中國想阻止印度興建的加萬河大橋已竣工。

由於中國政府不願說明死傷狀況，因而傳出是因為人民解放軍上校指揮官、副指揮官陣亡，官兵共有40到45人死傷，官方才迴避外界的詢問與質疑。

印度官員說，這次對峙表明，拉達克不是中國人可以改變現狀的南海。

高層官員說，只要中國試圖片面改變現狀，印度部隊就會堅決應對，阻止中國改變現狀。

雙方目前對加萬谷的主權各說各話，印方說過去雙方有共識，加萬谷一直在中印實際控制線印度控制的這一側；但中方表示，加萬谷歷來屬於中國領土。

補充：中國外交部發言人趙立堅周五（19日）在例行記者會上，面對媒體詢問中方實際死傷時，仍堅持不正面透面，並表示此次中方是前往事發地點交涉，卻遭印方官兵暴力攻擊，才會引發激烈肢體衝突。然而當記者問到為何解放軍要帶「土製狼牙棒」時，趙立堅選擇迴避問題。