蘋果因染疫升高再度關閉部分商店　美股收低208點

人人都曾想過靠著「中樂透」一夜致富，而美國一對年紀已超過60歲的夫妻，已經連續買樂透超過38年，沒想到就在太太生日前一個月，他們終於中了亞利桑那州有史以來最高額的頭彩，獎金高達4.1億美元，這讓夫妻倆驚呼，「再也不會有付不起的帳單了！」