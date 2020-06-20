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跨黨派立委共同呼籲「加速交通轉型」　95%立委挺電動機車發展

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▲「升級綠運輸 交通轉型要加速」記者會。（圖／智慧移動協會提供）

▲跨黨派立委王婉諭、洪申翰、高虹安、魯明哲共同出席「升級綠運輸　交通轉型要加速」記者會。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

台灣是機車王國，但是龐大的機車數量也帶來嚴重空污問題，為了改善交通運輸帶來的汙染排放，跨黨派立委王婉諭、洪申翰、高虹安、魯明哲共同出席「升級綠運輸　交通轉型要加速」記者會，立委們呼籲「減少空汙、節約能源」，期盼政府交通轉型，朝向永續目標加速邁進！

▲跨黨派立委王婉諭、洪申翰、高虹安、魯明哲共同出席「升級綠運輸 交通轉型要加速」記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

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▲時代力量立委王婉諭認為，機車排氣對於孩子健康影響相當大。

長期關注兒童安全的時代力量立委王婉諭認為「機車排氣對於孩子健康影響相當大」，王婉諭表示「小孩個頭比較小更接近地面，再加上身體還在發展當中，所以交通運輸空汙的影響，對小孩來說更為嚴重也更為明顯，現在小孩子過敏或是呼吸道疾病問題越來越普遍，很多研究指出，其實跟空氣污染息息相關， 所以交通轉型議題，是我長期都很關心，也覺得非常重要的議題」。

▲跨黨派立委王婉諭、洪申翰、高虹安、魯明哲共同出席「升級綠運輸 交通轉型要加速」記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲騎機車的媽媽表示，支持政府推動電動機車，大量減少排放廢氣，對孩子也比較好。

機車廢氣對孩子影響大，騎機車的媽媽有感表示，「平時我在騎摩托車等紅綠燈的時候，排放的廢氣都非常多，小朋友呼吸起來對身體非常不好，如果現在政府有推動電動機車的話，我覺得很好，因為這樣排放廢氣就會大量減少」。不分朝野黨派，立委們力挺綠能運輸，根據《2020年電動機車產業調查》結果顯示，高達九成五的立委，支持政府推動電動機車產業發展。

▲跨黨派立委王婉諭、洪申翰、高虹安、魯明哲共同出席「升級綠運輸 交通轉型要加速」記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲根據《2020年電動機車產業調查》結果顯示，高達九成五的立委，支持政府推動電動機車產業發展。。

記者會上，立委們也紛紛提出改善對策，民進黨立委洪申翰提到「我們相信綠色運輸運具的電動化，一定是台灣交通轉型的未來，要達到這個目標之前，我們其實更要做很多更完善的交通運輸規劃， 比方說充（換）電站的網絡，要在一個充分的思考下，尤其是城市規劃思考下面來做設置」。

▲跨黨派立委王婉諭、洪申翰、高虹安、魯明哲共同出席「升級綠運輸 交通轉型要加速」記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲民進黨立委洪申翰(左)提到，綠色運輸運具的電動化一定是未來台灣交通轉型的未來。

民眾黨立委高虹安認為電動機車擁有大數據，是轉型智慧交通，發展節能系統的最好幫手，「其實我們看到很多的交通運具都有共同的特性，就是它們可以有數位足跡，可以有我們在能源轉換的運輸效率上面，可以提供相當多的資料，這些資料對於一個城市做到智慧化的運輸，甚至是能源的最佳化，都有非常好的效果」。

▲跨黨派立委王婉諭、洪申翰、高虹安、魯明哲共同出席「升級綠運輸 交通轉型要加速」記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲民眾黨立委高虹安認為，從大數據著手，對於城市的智慧化運輸很有幫助。

國民黨立委魯明哲表示，「我未來會在交通委員會，盯緊交通部在去年12月提出來的『新五年期智慧運輸系統』計畫，我們希望智慧運輸系統，不光是包括大眾運輸系統，也包括很多個人的載具，除了投入科技元素，也希望納入更多的環保因素 」。

▲跨黨派立委王婉諭、洪申翰、高虹安、魯明哲共同出席「升級綠運輸 交通轉型要加速」記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲國民黨立委魯明哲表示，「新五年期智慧運輸系統」除了投入科技元素，也希望納入更多環保因素 。

時代力量立委王婉諭提出目前的政策問題，「空汙基金補助電動公車，長期補助卻賸餘款過高，2019年更是100%賸餘，此部分資源應調整，選擇移動汙染源高的城市擴大補助範圍。此外，目前環保署推動汰換老舊機車，但是七期油車跟電動機車汙染程度相異，卻領有相同的補助，我們認為政策要調整」。

▲跨黨派立委王婉諭、洪申翰、高虹安、魯明哲共同出席「升級綠運輸 交通轉型要加速」記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲立委們期盼政府交通轉型，朝向「永續目標」加速邁進。

《2020年電動機車產業調查》為SMAT委託山水民意研究公司，針對第10屆立法委員所進行的產業意向調查，總計完成61份有效樣本，回收率54%。調查期間為2020年3月17日起，至2020年4月7日止。

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