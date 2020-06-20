機車停大太陽下！居服妹結束工作要走　陌生姨急攔「燙咖稱啦」掏抹布暖炸

▲夏天騎車出門，機車如果停室外，座墊都會變超燙。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

遇到這樣的事情，絕對讓人心情好一整天！一名女網友發文表示，她是居家服務員，最近服務的案主家住在一條很小的巷子，所以她都把機車停在外面，沒有遮陽的地方。結果一次結束服務要牽車時，一位陌生阿姨突然叫住她，超暖舉動讓原PO直呼「天氣那麼熱了，阿桑還暖成這樣」，讓其他人也很感動。

這位照服妹在臉書《爆廢公社二館》貼文，說她當時把機車停在沒有遮陽的地方，機車座墊難免被太陽曬燙，結果她結束居家服務後，要到外面牽車時，突然一位陌生阿姨叫住她，一邊說著「查某嬰仔，這種天氣妳歐兜邁座墊會燙咖稱啦（女孩，這種天氣妳機車座墊會燙屁股啦！）」，一邊拿了一塊濕布幫她擦座墊降溫。

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擦完之後，阿姨就跟她說「安餒就不會燙了！」讓原PO很是感動「真的太感謝阿桑了！下次我會自己準備毛巾跟水的。話說天氣那麼熱了，阿桑還暖成這樣……」最後也笑說，雖然工作很辛苦，但生活上還是會遇到很多暖心的事，所以蠻喜歡當居家服務員。

看到貼文後，就有人給原PO建議，「身上備用的濕紙巾就可以降溫了，我夏天身上備著。然後擦一下就可以了」、「可以去買網狀椅套，就不會那麼燙了，我的摩托車也是這樣用」、「摩托車前面放一罐礦泉水，淋一淋直接降溫了，夏天必備。」其他網友也紛紛留言給她鼓勵，「台灣最美的風景是人，感謝有你們」、「有愛的職業」、「雖然我不是居服員，但是很敬佩妳們的工作」、「辛苦啦！遇到好人都會暖暖的」、「大太陽很容易中暑，多喝水」、「辛苦了！謝謝妳。」