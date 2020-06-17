雙親撫屍痛哭！才剛出門上學5分鐘…竹山女國中生「遭拖板車輾破頭」慘死

記者張弘昌、莊智勝／南投報導

南投縣台3線竹山段17日清晨6時50分發生一起死亡車禍，一名就讀國中二年級、14歲的李姓女學生當時騎著腳踏車外出上學，不料經過路口時遇上右轉的拖板車，當場遭捲入輪下輾過、頭顱破裂慘死。李父、李母接獲噩耗後不敢置信，趕抵現場時見到愛女遺體，忍不住哀慟撫屍，情緒潰堤。

▲南投女國中生校門前遭拖板車輾斃。（圖／記者張弘昌翻攝）

警方初步調查，集山路三段、延平一路口監視器畫面拍下，當時綠燈一輛，騎著腳踏車的李女先行起步，而一旁的拖板車超越他後逕自右轉，未發現視線死角有人，當即擦撞李姓女學生，接著還將其輾過，造成李女當場頭顱破裂慘死。

肇事的蔡男供稱，當時右轉發現不對勁後，有立即停下查看，但女學生已經慘遭輾斃。據悉，李女的學校離家不遠，每天都自行騎腳踏車上下學，單趟車程約15分鐘，今李女才剛出門短短5分鐘，不料竟不幸發生意外。

李女父母接獲噩耗後情緒潰堤，不敢相信女兒只是出門上學竟再也回不了家，當父母趕抵現場，見到愛女遺體後，淚水再也忍不住，哀慟撫屍痛哭。

針對這起事件，校方表示，李女在校功課表現良好，且乖巧聰明，後續將派員前往李家協助善後事宜，同時也會加強學生交通安全教育宣導、以及心靈輔導。警方則指出，蔡男酒測值為零，初判整起事故是因大車盲區、及內輪差肇禍，現已先將蔡男依過失致死罪嫌移送，同時也報請檢方相驗李女遺體，釐清死因。

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▼李女一如往常出門上學，不料竟在路口遭拖板車輾過慘死。（圖／記者張弘昌翻攝）