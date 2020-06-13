為閃臨停BMW休旅車　騎士擦撞後倒地又遭追撞...送醫命危

▲林男擦撞路邊BMW後倒地，遭後方機車追撞，一度失去生命跡象。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市中和區12日晚間11時許，一名男子騎機車行經中正路時，不慎擦撞到路邊一輛臨停的BMW休旅車後倒地，後方另一輛機車閃不及追撞上去，機車上2人當場摔車受傷，而撞到BMW的男子則一度失去生命跡象，送醫急救後一度恢復心跳。警方已在現場拍照採證，將調閱監視器釐清事故原因及肇事責任。

據了解，林姓男子（44歲）騎機車經中正路往土城方向行駛，不慎撞到臨停路邊黃線的BMW休旅車左後方車尾，林男連人帶車倒地，後方19歲的蔡姓機車騎士閃避不及追撞上去，後座的李姓女子（19歲）也因摔車噴飛受傷，2輛機車車體多處破損，白色的BMW左後方車身鈑金受損、反光板破裂。

▲林男擦撞路邊BMW後倒地，遭後方機車追撞。（圖／記者游宗樺攝）

遭撞的BMW房姓車主（46歲）表示，事發時人正在車上打電話，而車則是停在黃線上開啟警示燈，突然聽到「碰」一聲後下車查看，見到車子後方倒一輛機車，一名男騎士受傷倒地，而前方則有2輛機車倒地，於是趕緊打電話報警。根據路旁目擊民眾的轉述，林男可能是由外側車道往左切的時候，為閃避直行的機車才會撞上自己的休旅車。

警消獲報到場，發現林男倒地已無呼吸心跳，於是立即替他施行CPR，緊急送往雙和醫院急救，經治療後一度恢復生命跡象，但仍未脫離險境。而遭波及的蔡男、李女則是多處擦挫傷，經治療後暫無大礙。

▲救護車到場將傷者送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方已在現場拍照採證，對蔡男進行酒測後已排除酒駕，同時派員到醫院進行事故調查，將抽血檢驗林男是否涉及酒後騎車，確切的事故原因及肇事責任有待警方調閱監視器、製作筆錄釐清。

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