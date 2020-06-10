竟然做到了　群眾募資購下228受難者湯德章律師舊宅拯救行動達標

▲由台南市文化資產保護協會發起，在群眾募資平台，募資「購下228受難者湯德章律師舊宅拯救行動」，在1個月募集期間，成功募得1680多萬元。（圖／翻攝自台南市文化資產保護協會臉書專，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市文化資產保護協會發起，在群眾募資平台募資「購下228受難者湯德章律師舊宅拯救行動」，在1個月募集期間，成功募得1680多萬元，為建置湯德章紀念館做好十足準備，該會在臉書粉專公布這個好消息！

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台南市文化資產保護協會指出：「故居拯救達標，朝 2000萬邁進，補足協會資金缺口危機，為紀念館做好十足準備！二二八當時，湯德章以一人之力，保全數千台南人民的性命和未來；現在，讓我們以眾人之力，捍衛一個時代的勇氣和正義」。

台南市文化資產保護協會指出，2012 年湯德章故居因道路拓寬面臨被拆的困境，台南市文化資產保護協會與地方人士挺身關心，而使台南市政府變更都市計畫，故居得以保全。此後，協會展開湯德章生平事蹟的調查研究與人物訪談，更舉辦湯德章生命足跡導覽、追思紀念、展覽、專題講座等系列活動，讓更多人認識湯德章事蹟及其重要性。



湯德章故居是湯德章律師生前唯一的住家與事務所，是留存湯德章生命歷程重要階段的一棟建築物，更是見證台灣改朝換代、228重大歷史事件的歷史場域。基於守護文化資產，留存歷史記憶，保障私人財產，所以台南市文化資產保護協會決定發起集資，用人民的力量守護我們的民主與歷史。





台南市文化資產保護協會說，湯德章律師及其故居是台灣的共同資產，透過集資所展現的是一次歷史及文化資產的教育，更是台灣文化資產保存運動歷史中寫下官民合作的典範，達標代表著不只是有機會搶救成功，更是全民對於湯德章律師付出的肯定與平反。

台南市文化資產保護協會向參與搶救行動集資的所有朋友致上最誠摯的敬意與感謝，民眾的支持更堅定該會守護湯德章律師故居的決心！如何讓湯德章律師正義與勇氣的精神藉由故居的保存而彰顯，是協會後續努力的目標，更祈盼社會各界持續關注故居未來動向，一起守護這不該被遺忘的歷史資產。



台南市文化資產保護協會於這次群眾募資平台發起這項募資行動，截至10日晚上10時，已募得1680多萬元，高達7500多人贊助，達成率104％，並朝2000萬元邁進中。台南市文化資產保護協會指出，除買下湯德章故居之1600萬元外，協會還必須支付包含回饋品製作費用、行銷宣傳費用以及嘖嘖平台的服務費用，這些可觀的費用對協會來說，其實都是難以負擔的支出，而在買下故居後，紀念館的準備與前置也需要資金支撐，因此在最終必須達到 2000 萬目標，才讓協會避免遭遇資金缺口危機，也有更大的能力在未來永續經營紀念館！

▲湯德章律師位在台南市中西區友愛街巷內的舊宅，是他在赴義之前所住的地方。（市府提供）

據了解，湯德章律師位在台南市中西區友愛街巷內的舊宅，是他在赴義之前所住的地方，舊宅的前半部並是他的律師樓，在228期間，因湯德章的關係，保住許所台南的菁英份子，最後在「湯德章紀念公園」赴義，其殉難日3月13日也被訂為「台南市正義與勇氣紀念日」。

但湯德章的故居經過轉手後，即將被屋主拆除，台南市文化資產保護協會湯起搶救湯德章故居行動，而台南市文資處也配合暫訂古蹟，暫免於老宅被拆，如今隨著募資搶救行動達標，也創下民間團體搶救古蹟的極佳案例。該案募資時間從5月11日19時至6月11日23時59分，不過據了解仍可向募資平台申請延長募資募資期限。

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