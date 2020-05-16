重振觀光住宿業　觀光局實施菁英人才培訓課程計畫

▲交通部觀光局委託台南市旅館商業同業公會、台南市政府觀光旅遊局及台南大億麗緻酒店舉辦「觀光抗疫，旅館躍進，觀光從業人員培訓研習」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情爆發，觀光產業受到嚴重波及，旅宿業的住房率、用餐人數驟減，許多旅宿業者感到焦慮，交通部觀光局為穩定旅宿業信心，除撥發補助款，同時進行人才培訓課程計畫，邀請各飯店菁英幹部接受教育訓練，提升觀光產業本職學能，將新觀念分享同事，共度艱難時刻。

交通部觀光局委託台南市旅館商業同業公會、台南市政府觀光旅遊局及台南大億麗緻酒店舉辦「觀光抗疫，旅館躍進，觀光從業人員培訓研習」，日前安排320人次各飯店的菁英學員參加，主要課程以客務、房務、餐飲跟管理等4個梯次，總培訓時數達到9600小時。

為讓從業人員獲得最新觀念，台南市旅館商業同業公會絞盡腦汁，安排產、官、學界的菁英教師傳授寶貴經驗，部分授課教師更以這次疫情為討論主題，帶領學員透過觀察、思考、討論，理出危機應變的方法，進而找到解決方案，甚至是降低損失的最佳模式。學員們在大億麗緻酒店提供的寬敞空間學習，舒適又安心，順利完成培訓課程。

台南市長黃偉哲與觀光旅遊局長郭貞慧非常重視這次培訓研習，開訓時更親臨現場指導。黃市長以台灣俗諺「田螺含水過冬」勉勵學員們藉此機會沉潛進修，促進產業升級轉型，待這波疫情渡過就可立即掌握商機，大展身手。郭貞慧局長表示，這波不景氣中，台南市表現相對較好，但不能因此自滿，反而要更加警惕，疫情過去，就要看誰準備最充足，才有能力迎接新商機、新氣象。

學員們透過這次研習，從講師教學中獲得許多旅宿業的寶貴經驗，他們也從同業交流時刻，獲知旅宿業界的行規與秘辛，甚至建立起寶貴情誼，建立豐富人脈。台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰期許學員們，透過日後都能應用在課程中學習到的智慧，在職場上發光發熱，而旅宿業同仁的素質提升，也必定能讓台南市觀光產業更上一層樓。

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