計程車培訓開跑　黃偉哲勉勵充實自我再出發

▲台南市長黃偉哲現場，與參加培訓的計程車駕駛學員相見歡，勉勵計程車駕駛充實自我，為疫情趨緩做好再出發準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情嚴竣，觀光及運輸產業首當其衝，台南市政府協助各大計程車公、工會等團體辦理培訓作為產業復甦準備，市長黃偉哲出席「大台南計程車駕駛充電計畫」、「大台南計程車運輸服務多元再造計畫」兩處課程現場，與參加培訓的計程車駕駛學員相見歡，勉勵充實自我，為疫情趨緩做好再出發準備。

市長黃偉哲表示，疫情當頭，感謝所有的計程車都願意配合市府防疫作為，加強清潔消毒，以及要求駕駛、乘客都戴口罩，並成立防疫車隊，共同組成對抗病毒滴水不漏的堅強防線。也將持續要求交通局無論針對防疫物資發放或紓困申請，都要盡力提供駕駛朋友貼心到位的協助與服務。

市長黃偉哲慰勉計程車駕駛在疫情期間經營辛苦，也鼓勵駕駛朋友化危機為轉機，配合中央補助開辦種種培訓課程提升自我，等疫情結束，更能調整腳步再出發。

交通局長王銘德指出，中央在疫情期間推動「觀光相關產業轉型培訓計畫」，市府和交通局也全力支持計程車團體申請開課，鼓勵計程車駕駛人可以透過所屬的公、工會或計程車團體報名相關進修課程。根據中央補助規定，參加培訓每小時可領到158元補助，最高可領120小時。

交通局長王銘德表示，「大台南計程車駕駛充電計畫」由大台南計程車駕駛員職業工會主辦，「大台南計程車運輸服務多元再造計畫」則是由中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會、中華民國交通工程技師公會和台南在地計程車業者合作辦理，兩場課程內容相當多元化，如駕駛服務禮儀提升、安全駕駛、法規與理賠實務，甚至創新性的旅遊英文、運輸科技應用、網路自媒體行銷等，相信可以刺激駕駛朋友的新思維並帶動服務品質的提升。

・被網友形容是「最怕停產」的保養品