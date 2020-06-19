重啟台北－杜拜航線！阿聯酋航空「每週飛三天」　十大航點也復飛

▲阿聯酋航空加強機上防疫措施。（圖／阿聯酋航空提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，阿聯酋航空表示，已於6月17日正式重啟台北－杜拜航線，以波音777-300ER機隊提供台灣旅客每週三、五、六往返杜拜的載客服務。隨著阿拉伯聯合大公國政府解除轉機禁令，旅客可在杜拜轉機前往阿聯酋航空全球在波灣地區、歐洲、美洲和亞太等40個航點。

阿聯酋航空表示，18日起新增復飛10個航點，包括可倫坡（自6月20日起）、錫亞爾科特（自6月24日起）、伊斯坦堡（自6月25日起）、奧克蘭、貝魯特、河內、胡志明市（以上航點自7月1日起）、巴塞隆納、布魯塞爾和華盛頓DC（以上航點自7月15日起）。

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▲阿聯酋航空重啟台北－杜拜航線。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空提醒，自斯里蘭卡、越南和巴基斯坦起飛的班機僅搭載前往阿拉伯聯合大公國及欲從杜拜轉機的旅客。目前阿聯酋航空已重啟全球40個航點的載客服務。

除了新增的復飛地點，阿聯酋航空表示，將自7月起增加14個已復飛航點的班次，包括倫敦希斯洛、曼徹斯特、法蘭克福、巴黎、蘇黎世、馬德里、阿姆斯特丹、哥本哈根、都柏林、紐約甘迺迪、多倫多、吉隆坡、新加坡和香港。

阿聯酋航空表示，為了保護旅客與機組員的安全與健康，將免費發放衛生用品包，提供口罩、手套、乾洗手液和抗菌濕紙巾給所有乘客。另提醒，由於許多國家仍未解除旅遊限制，阿聯酋航空僅接受符合目的地國家之入境資格和標準的乘客登機。