不能翱翔天際！阿聯酋航空曝「空服員在家裡忙什麼？」

▲新冠肺癌疫情延燒，航空業首當其衝，不少公司以減班、降薪方式因應，但暫別天空的空服員們，每天都在忙什麼呢。（圖／阿聯酋航空提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，航空業首當其衝，不少公司以減班、降薪方式以因應，但暫別天空的空服員們，每天都在忙什麼呢？阿聯酋航空表示，許多國家紛紛祭出「居家令」鼓勵民眾減少非必要外出以防疫情擴散，遵循阿拉伯聯合大公國有關居家防疫的相關規定，特別訪問兩位空服員，請她們分享防疫期在家也能保持樂觀的小撇步。

空服員們暫別最愛的天際，但這段「充電期」仍沒閒著，像是呼朋引伴動起來、試試媽媽的拿手菜、每天學點新東西、整理過去的旅遊足跡，並列出未來的旅行清單，最後保持笑容，積極樂觀過每一天，都成為防疫期間的日常。

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阿聯酋航空台灣空服員張立昀中學時期便隨著家人移居澳洲，5年前偶然在電視上看到招募空服員的訊息，讓她下定決心告別朝九晚五的生活，與阿聯酋航空共同探索世界不同角落。

▲阿聯酋航空空服員也跟台灣旅客分享居家防疫期間，如何讓枯燥的居家生活更添活力、保持心情愉悅、健康的秘訣。

而台北出生的李鈺婷，秉持著與人交流的一股熱情加入阿聯酋航空，4年多過去，擔任空服員不僅讓她得以在異國展開奇幻冒險，更開拓她的眼界。兩位阿聯酋航空空服員也跟台灣旅客分享居家防疫期間，如何讓枯燥的居家生活更添活力、保持心情愉悅、健康的秘訣。

▲隨著「居家令」的限制讓外出運動變成奢望，保有居家運動的習慣更顯重要。

兩位空服員表示，安排每一天的行程，讓自己保持有事做是很重要的。盡量在每天早晨列出一天的待作清單，包含家事、雜務活動和各類運動。規律的運動習慣是保持身心健康的不二法門，隨著「居家令」的限制讓外出運動變成奢望，保有居家運動的習慣更顯重要。

跟大多數阿聯酋航空空服員一樣，立昀和鈺婷目前都在杜拜待命，兩個人不只想念故鄉、更想念家鄉味。疫情期間立昀的母親傳給她不少祖傳食譜，「我最近剛學會有媽媽味道的牛肉麵，還跟日本室友交換彼此媽媽教我們的拿手菜。」透過美食交流更一解思鄉之情。

雖然居家令讓空服員暫時無法翱翔天際，鈺婷和立昀卻找到不同方法繼續探索新鮮事。許多影音網站、播客和串流平台在防疫期間開放所有民眾免費使用，正是欣賞BBC紀錄片或是收聽有關達利（Dali）線上有聲課程的好時機。

兩位空服員的手機和相機裡也累積不少造訪各地的照片和影片，剛好利用時間整理多年來踏遍世界的足跡，也趁此機會一邊整理一邊規劃下次的旅行。

配合居家令的限制，長期居家防疫對兩位空服員來說都不是件容易的事，因此時常保持積極樂觀的態度，並激勵身邊的親朋好友都顯得格外重要。「自主隔離對身心都是很大的挑戰，但也藉此讓我們領悟同舟共濟、共同度過難關的重要，讓我們繼續保持樂觀積極的態度，並微笑面對未來的困難。」張立昀說。