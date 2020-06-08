阿聯酋航空6/17重啟台北-杜拜航線載客！　每周3次、也開放杜拜轉機

▲阿聯酋航空。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

阿聯酋航空今（8）日宣布，隨著阿拉伯聯合大公國政府解除轉機禁令，自2020年6月15日起，將以波音777-300ER機型新增飛往16個城市的載客服務。其中，重啟航線也包含台北-杜拜，6月17日起將提供每周三次的載客服務。

阿聯酋航空表示，自2020年6月15日起，將以波音777-300ER機型新增飛往16個城市的載客服務。欲由杜拜前往台北以及巴林、曼徹斯特、蘇黎世、維也納、阿姆斯特丹、哥本哈根、都柏林、紐約甘迺迪國際機場、首爾、吉隆坡、新加坡、雅加達、台北、香港、伯斯和布里斯本的旅客皆可在阿聯酋航空官網或透過旅行社預訂機票。

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▲阿聯酋航空6/17重啟台北-杜拜航線。（圖／阿聯酋航空提供）

不過，阿聯酋提醒，由於絕大多數地區的旅遊限制尚未解封，旅客在登機前應自行查詢入境的相關規定。此外，自2020年6月8日起，阿聯酋航空將載送巴基斯坦旅客從喀拉蚩、拉合爾和伊斯蘭馬巴德，以及轉機前往其他阿聯酋航空目的地。

▲阿聯酋航空。（圖／阿聯酋航空提供）

根據此次更新，阿聯酋航空由杜拜出發的客運航班以及定期營運的貨運航班共飛往29個城市，包括既有的倫敦希斯洛、法蘭克福、巴黎、米蘭、馬德里、芝加哥、多倫多、雪梨、墨爾本和馬尼拉（自2020年6月11日起）。

凡符合其目的地的出入境規定的旅客即可預訂由杜拜轉機、往返亞太地區、歐洲和美洲的航班。阿聯酋航空與阿拉伯聯合大公國政府密切合作，以分階段的方式謹慎地恢復載客服務，希冀能早日重新搭起杜拜及全球網絡聯繫。

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