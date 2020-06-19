6顆2000元！培育10年「珍翠」芭樂上市　酸甜度更勝珍珠芭樂

▲「高雄2號─珍翠芭樂」新品種。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

芭樂富含維生素C、抗氧化物，營養價值高且熱量低，在台灣全年皆可生產，有「國民水果」之稱。歷經十年育成，農委會高雄區農業改良場發表「高雄2號─珍翠芭樂」新品種，將於今夏首度上市，初期栽培目標預計可達到10公頃，預期在品種技轉十年期間，將可達到100公頃的栽培面積，爭取1.5%的市占率，每公斤售價粗估可較珍珠芭樂增加10元左右。

高雄農改場指出，「珍翠芭樂」不僅果肉厚、口感清脆細緻、糖酸比適中、果形賣相佳，更因為氣候適應力強，可大幅降低過去珍珠芭樂夏季品質落差的困擾，一舉扭轉民眾認為夏天芭樂較難吃的印象，被視為是刺激夏季芭樂市場的戰鬥型品種、芭樂界的「夏季天后」。

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▲農改場指出，「珍翠芭樂」不僅果肉厚、口感清脆細緻、糖酸比適中、果形賣相佳。（圖／記者崔至雲攝）

農改場說明，「珍翠」芭樂夏季果肉厚度約較珍珠拔增出20%，糖度約高1-2°Brix，冬季品質則與珍珠拔不相上下，四季品質、產量穩定，單位面積產量更高出珍珠拔樂約兩成，擁有品質穩定與產量高的雙重特性，可望繼市場引領風騷的珍珠芭樂品種之後，成為消費者的新寵兒。



芭樂目前在台灣的栽培面積約有7,500公頃，年產值高達50億元。農改場表示，看好「珍翠芭樂」的市場潛力，未來預期可替代部分珍珠芭樂的栽培面積，增進品種的多元性，預計下周將有200公斤銷往香港，6顆精裝木質禮盒售價高達新台幣2000元，創下台灣芭樂價格新高度。未來也將新種芭樂在全國各地推廣栽培，初期栽培目標預計可達到10公頃。

