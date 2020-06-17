Apple公布WWDC20 Swift Student Challenge結果　台二學生獲獎

▲Apple公布WWDC20 Swift Student Challenge結果。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

Apple 2020 全球開發者大會將於台灣時間6月23日凌晨以全新虛擬形式舉行，屆時世界各地2,300萬名開發者將有機會透過Apple Developer app和Apple Developer網站免額外付費參與此盛會。來自41個國家與地區的350位Swift Student Challenge得獎者也將一同參與大會。

而在這次的Swift Student Challenge中，也有兩名來自台灣逢甲大學的學生得獎，分別是逢甲大學資工系大四的劉祐炘與，以及逢甲大學資工系大二的薛竣祐。

據了解，劉祐炘和薛竣祐都是逢甲大學iOS社團的成員，祐炘是卸任社長，竣佑是新的社長。兩人都是進大學才開始接觸程式設計，因為對程式語言抱持極大的熱情，課外時間兩位也會帶領其他社員到國中去推廣Swift Playground。

因為學校老師的鼓勵，劉祐炘帶領社團學弟一起嘗試投稿Swift Student Playground，兩人都是第一次投稿獲獎。

劉祐炘的作品是以Swift Playground教學為架構，透過小遊戲建立函數的概念；而薛竣祐的作品則是以環保為出發點，透過小遊戲提醒大家記得關燈關冷氣來省電。

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