微軟Teams將於秋天上線49人視訊！超越Google與蘋果的32人視訊

特約記者洪聖壹／綜合報導

隨著全球視訊平台需求激增，Google 公司前兩天宣布 Duo 功能最多可以支援 32 人同時視訊，通訊方式與 Apple 公司的 Facetime 相同；隔沒多久，微軟公司隔空嗆聲，在 Teams 展示了 49 人視訊效果，同時預告該功能今年秋天上線。

今年 2 月微軟公司的 Microsoft Teams 會議工具只支援 4 個人同時顯示在螢幕開會，而在今年 5 月，人數提升至 9 個，不過為了回應學校與部分 Office 365 商務用戶需求，開發團隊展示了 Teams 在一個螢幕上同時顯示 7X7 格、總共 49 人的多人同時在線模式，並宣布預計在秋天上線。

其實這個是在一場線上活動當中，微軟揭露的 Teams for Education 功能之一。微軟教育總經理Barbara Holzapfel指出：「對於教育工作者來說，同時看到他們所有學生的面孔，對學生的參與以及社交和情感聯繫都產生了很大的影響。」

該項功能還有學生分組討論、透過 Office 365 遠端協作的功能。針對老師方面，全新的分析功能，讓老師可以查詢班級上課狀況跟學生上線時的參與度等等細節，同時還可以防止學生在沒有老師的情況下先啟動視訊會議功能，該項功能預計在今年夏天推出。

在疫情來臨之前，多人視訊功能，甚至是視訊功能本身，對於許多用戶並非必須，然而受到疫情影響，許多國內外企業加入居家上班的因應策略，許多學校為了解決學校停課的問題，透過直播並不能確認學生有沒有真的按照進度學習。這個視訊功能也變得越來越重要。

今年 5 月，Apple 公司就針對 Facetime 修正 32 人同時視訊的功能，在更新的 iOS 13.5、iPad OS 13.5 當中，針對 Facetime 加入「自動突顯」功能，讓發言的一方頭像可以在畫面當中特別顯現出來。（詳見：實測／iPhone與iPad要更新的理由）

而另一方面，Google 公司旗下的 Google Duo 也針對多人視訊不斷優化。今年 3 月，Google 公司宣布 Duo 在疫情比較嚴重的地區，每週用戶活躍激增至 1000 萬、視訊通話使用量激增原本的 8 倍。為了回應多人視訊需求，Google Duo 宣布從原本的 8 人視訊增加到 12 人。

今年 5 月，Google Duo 新增了家庭模式，並在這個模式裡頭新增 AR 塗鴉功能，讓家人或者朋友之間可以遠端一起玩 AR 遊戲。然而就在前兩天，Google 正式宣佈 Duo 群組視訊功能增加到 32 人，不過只限有登入 Goolge 帳號的新版 Chrome 瀏覽器。

Google 產品設計高級總監 Sanaz Ahari 並未明確回應其他瀏覽器支援該項功能的時間點，但是手機預計在未來幾周內，不管是 Android 還是 iOS 設備，都可以同步提升到 32 人同時顯示。

新冠疫情（COVID-19）來得突然，變通迅速的企業，隨著疫情的漸緩也迅速在恢復的道路上，而在這其中，從這個小小的視訊功能的更新頻率當中，可以看到不管是 Apple、Google 還是微軟，全球科技產業的發展，正在被加速著。