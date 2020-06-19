員工打賭害公司狂燒！他自信嗆「我不信醫用酒精能點著」...下秒慘了

▲一名男子和同事打賭醫用酒精不能點燃，結果引發火災。（圖／翻攝自都市快報，下同）

記者康心禹／綜合報導

浙江義烏某企業的員工為了證明工廠裡存放的酒精不純，不能點燃，竟一把火把廠房燒了，幸虧消防員補救及時。該名員工對自己的無知懊悔不已，表示以後一定要好好學習消防知識，絕不在廠房動火。

據《都市快報》報導，義烏市消防救援支隊9日接到報警，位於上溪鎮偉亞路一廠房起火，事故發生後，支隊緊急調派北苑特勤站、上溪專職消防隊、城西專職消防隊共7輛消防車56名指戰員前往現場，成功撲滅火災。因撲救及時，事故未造成人員傷亡。經調查，起火原因為員工舒某點燃酒精引起。

「醫用酒精才75%的濃度，我不信​​能點的著。」當天，員工舒某和田某在廠房打賭，為了證明醫用酒精點不著，舒某在未做好防護措施的情況下，從桶裡用手舀出酒精放在地上，並用打火機將酒精點燃。

「不要用打火機點，不要點！」一旁的田某見狀連忙阻止，但話還沒說完，已經見地上燃起藍色火焰，並迅續向上蔓延。事故發生後，廠區老闆第一時間組織員工用滅火器進行撲救，但還是無法阻止火焰蔓延，接著迅速撥打電話報警。

在問及點火原因時，舒某表示「我不相信酒精濃度有那麼高，可以點著，所以就拿打火機試了一下。」根據《中華人民共和國消防法》規定，舒某因過失引起火災，被公安機關依法處以行政居留14日。

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