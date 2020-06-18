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蘋果夏令營在你家！　Apple Camp今年轉往線上舉辦

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▲▼蘋果夏令營在你家。（圖／取自蘋果官網） 

▲Apple Camp今年將採線上直播形式進行。（圖／取自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果每年夏季皆會舉辦「Apple Camp」（蘋果夏令營）活動，邀請孩子與父母一同探索新的創造技能。以往Apple Camp會在實體零售店舉行，但今年蘋果將活動轉往線上，讓所有孩童都可在自己家裡進行體驗。

「Apple夏令營在你家」是專門為8至12歲的孩童設計的免費數位活動，透過活動手冊，讓孩子已全新的方式透過影片、藝術與設計、編碼進行創作。

今年的活動以直播形式進行，內容包含30分鐘的內容介紹，或另一場60分鐘的問答時間，透過Webex進行。活動手冊則以Pages文件提供，孩子可以自己的步調在家中完成活動。蘋果已於官網發出活動頁面，有興去的民眾可先輸入電子郵件地址，開放報名後即可收到通知。

儘管蘋果實體零售店面已陸續於疫情後全球重啟，但鑒於部分地區的限制措施仍尚未開放，而蘋果也不打算放棄這項活動，並與WWDC等活動相同，轉往線上進行。

不過與往年相比，線上活動也會有些許限制，畢竟不是每個孩子都擁有相同的資源。以往在蘋果門市舉行的Apple Camp，會由蘋果提供必要的設備，如iPad、Apple Pencil等，供孩子使用。

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