囧叔翻身做「增大術」...打2針竟「滿頭疙瘩」　醫美允「處理到好」換撤告

▲男子想做陰莖增大術，結果長出許多讓人尷尬的疙瘩。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市1名中年男子去年到醫美診所，請醫生幫忙做陰莖增大術，分2次在下體植入凝膠，原本等著日後可一展雄風，卻突然發現龜頭上出現好多「疙瘩」，男子覺得這樣太丟臉，不能見人，控告診所負責人和2名男醫師涉嫌過失傷害，事後雙方和解，診所同意幫男子處理到好，男子具狀撤告，台北地檢署處分不起訴。

這間診所位於台北市東區，不但有一般醫美診所常見的女性整形、減重，也有專為男性性功能、泌尿專區，還找來藝人夫妻代言，主打多名專業醫師操刀，且收費平價。

2019年8月間，1名中年男子登門求助，希望能為自己做陰莖增大術，診所評估後，建議以注入凝膠的方式處理，並分2次，由2名林姓醫師先後幫忙注射各1次，但男子返家休養一陣子後，發現龜頭長出不明「疙瘩」，經醫院診斷是「疣」，氣得到警局提告，不過診所立刻與男子達成和解，承諾幫男子處理到好，檢察官收到男子撤告書狀後，處分全案不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開



二手票券豐富你的生活

【其他新聞】

松機捷運站閘門砸死女包商 檢追查：同居人才是老闆…他抽走支架肇禍

前國會助理涉共諜「2聲押1交保」 疑靠舊人脈滲透蒐集陸委會、外交部情資

涉挑30歲以下處女當性奴…教主少龍屈認「硬不起來」求交保 法院裁定收押禁見