見蔣公銅像被拆大崩潰！男怒譙4學生「屁孩」挨告…法官說話了

▲2017年228凌晨，10多名學生夜襲輔大校內蔣公銅公銅像，持砂輪機鋸斷拐杖及左腿。（圖／記者林煒傑攝）

記者徐愷昕／高雄報導

2017年228當天凌晨，有10多名學生和民眾聚集在輔大校園，使用砂輪機等工具鋸斷蔣介石銅像的柺杖和腳部打算強拆，當日傍晚夏姓男子在網路上看到該影片後，氣的在下方留言「真想扁這些屁孩，想紅喔！」等話，沒想到因此挨告妨害名譽。高雄地院法官認為他只是在發表個人意見，並沒有針對特定人，本月10日審結判他無罪。

輔大學生為了爭取轉型正義、拆除威權象徵，每逢228紀念日都會出現學生對校園內蔣介石銅像進行惡搞。2017年2月28日凌晨，陳、羅、林3名大學生以及1名陳姓校外人士闖入輔大打算強拆蔣介石銅像，眾人先用砂輪機切斷銅像的柺杖部分，又將銅像左腳鋸出切口，打算綁繩索拉倒。校方發現後立刻報警，警方趕到現場時雙方爆發激烈衝突，最後4人被依妨害公務罪逮捕。

而案發當天，夏男在臉書看到大學生拆除校內蔣介石銅像直播，氣的在影片底下留言「案，真想扁這些屁孩，想紅喔！」、「你們這些不知死活的屁孩」等語，這群學生因不滿被罵「屁孩」，提出妨害名譽告訴，高雄地檢署受理後將夏男依公然侮辱罪嫌起訴。

▲2017年228凌晨，10多名學生夜襲輔大校內蔣公銅公銅像，持砂輪機鋸斷拐杖及左腿。（圖／記者林煒傑攝）

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高雄地院審理時，夏男坦承留言過這些文字，但辯稱「屁孩」僅是在表達自身意見，並沒有污辱人之意。法官則認為，雖然夏男言論尖酸刻薄，但「轉型正義」本來就是需要讓社會大眾知悉該議題，這些言論應屬「政治性言論」，受言論自由保障，審結判他無罪。全案仍可上訴。另據了解，由於學生抗爭不斷，輔大已在2017年4月29日完成銅像卸除作業。

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