嘉藥創意畢業紀念冊　Line在一起一「貼」永流傳

▲嘉南藥理大學食品系學生設計成Line通訊軟體的貼圖，取代傳統厚重紙本的畢業紀念冊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

Line已是人手必備的通訊軟體，常說一圖勝過千言萬語，Line貼圖帶給使用者許多趣味，除成為不可或缺的小工具，也為Line創造豐厚營收，如今，Line貼圖搖身一變為大學畢業紀念冊，不只可以讓學生發揮創意，還有隨身攜帶的優點，要是下載量達到標還可以有回饋金，做為以後舉辦同學會的基金，真是好處多多。

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鳳凰花開，驪歌響起，畢業的季節又將來到，嘉南藥理大學食品系學生為了要將班上同學的模樣都記錄下來，發起了一人一圖活動，把大家青春飛揚的照片集結起來，結合時下最夯的流行語，設計成Line通訊軟體的貼圖，目前已在Line貼圖市集中上架，取代傳統厚重紙本的畢業紀念冊。嘉藥指出，不管何時何地，只要打開Line畢業貼圖，就可以重溫大學時光，可說是新一代大學生的畢業紀念冊，更凸顯年輕學子的創意無限。

發起人黃筠是嘉藥食品系的學生，說起Line畢業紀念冊的源起，因為今年的疫情關係，畢業典禮也有所限縮，許多同學都提早離校，換句話說，很快的大家就要各奔東西，於是黃筠與其他8位死忠兼換帖的同窗好友，討論到以後要如何「召換」彼此時，「就用照片吧，想叫誰，就把他的照片po出來」，但是，照片有保存期限，手機也會換，「那把照片變成貼圖，就沒問題了！」，就這樣，Line 創意畢業紀念冊就此誕生，裡面有每個人最具代表的模樣，也紛紛加上了流行語，逗趣又實用，也為彼此的大學生活劃下不一樣的句點。

嘉藥食品科技系主任林盈君表示很樂見學生的創意發揮，能夠運用最普及也最實用的通訊工具，做出屬於自己的紀念品，把畢業紀念冊帶著走，很具創意巧思，除了祝福這群畢業學生鵬程萬里，事事順利外，林主任也打趣地說：「貼圖上也可以加上我啊！」。

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