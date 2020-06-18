新店隨機殺人案...兇手認故意殺人！聲請精神鑑定　死者爸哽咽：一句道歉也沒有

▲新店隨機殺人案，死者爸爸哽咽，對方一句道歉也沒有。（圖／東森新聞）

地方中心／綜合報導

新店隨機殺人案的王姓男子，3月因與老婆吵架，竟然就持刀刺殺無辜路過的33歲林姓男子，而此案一審二度開庭，王男首度坦承故意殺人，而他的辯護律師也主張，符合減刑條件，對此，被害者林男的爸爸相當難以接受，哽咽表示，「他在法庭上一句道歉也沒有」。

這起事件發生在3月13日晚間，事發當時王男因為與妻子發生口角，竟然就持刀往路人林男的背後刺了一刀，導致對方不幸身亡。對此，王男於一審二度開庭時，首度坦承殺人，而其律師主張，符合減刑，並稱王患有精神上的疾病，無法控制自己殺人，要求聲請精神鑑定。法官審理後決議將於7月14日再審。

▲新店砍人案。（圖／記者陳雕文攝）

根據東森新聞報導，林男的父親哽咽表示，「他們夫妻吵架，他拿一把長刀下去，老婆怎麼會不知道他要幹嘛，法庭上他看到我們，連一句道歉也都沒有。」另外，林父也自責地說，「那天我叫兒子開車去，他說下雨天視線不好，如果我堅持要他開車，說不定就逃過一劫。」

林父也感慨，「兒子30多歲，只有當兵離家一年，其他時間都在我身邊，我想抱孫啊、也很想退休，兒子也一直很孝順，是個很乖的孩子」而他也哽咽說到，「死刑最好，如果不能也要終身監禁，不要再放出來了，不要讓其他人受害」。

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