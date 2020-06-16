唱歌唱一半被嗆聲…她「領口沾血」撂20人擠爆急診室！狂嗆聲：我黑道欸

▲▼新北市兩派人馬歡唱起糾紛，又在急診室相遇。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市新店區中興路三段16日凌晨發生一起事件！一對陳姓姊妹與友人到美式運動餐廳飲酒作樂，在附設的卡拉OK歡唱時，遇到一名高姓男子上前嗆聲，互不相識的雙方因此起衝突受到輕傷，孰料，雙方又在醫院急診室狹路相逢，陳女一氣之下撂人助陣，現場聚集約25人，畫面相當嚇人。

警方16日凌晨3時左右獲報，新店耕莘醫院急診室發生25人打架事件，立即啟動快打並派員到場處理，一問才知道，原來雙方凌晨2時30分許曾在中興路三段一間美式運動餐廳發生糾紛，2名年紀分別為35歲、37歲陳姓姊妹飲酒歡唱到一半時，遭另名高男、李男嗆聲，瞬間4人大打出手，均受有輕傷，雙方友人見狀趕緊勸架。

▲▼鬧事群眾被警方依法偵辦。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

沒想到事後陳姓姊妹卻在醫院急診室又與高男、李男碰到面，雙方再度發生口角，領口還沾有血跡的陳女一怒之下打電話撂20名友人到場，並不斷嗆聲，自己有黑道背景，場面嚇壞醫護人員。

警方獲報迅速抵達現場處理，阻止衝突再度擴大，並將現場所有人帶回派出所依法偵辦。

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