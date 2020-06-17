「小鄭容和」隨機殺人改口認罪！要求調查人格形成　檢：浪費司法資源

▲王秉華（綠衣）17日坦承犯下故意殺人罪，並澄清自己沒有在看守所中自導自演。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

自稱「小鄭容和」的男子王秉華，3月間在車上和妻子發生口角後，竟持刀下車，隨機朝停在路邊的男騎士背後捅1刀致死，被依殺人罪起訴並羈押，而王男辯稱自己有多重人格才會失控犯行。台北地院17日下午開庭，王男認罪外，他也主動澄清他在看守所中沒有串通獄友假圍毆喊「白色恐怖」，強調自己沒必要自導自演！

開庭過程中，王男頻結巴，他說是因為緊張，原本僅承認傷害犯行，隨後則改口承認犯下故意殺人罪，並在庭上表示，他進入看守所後，一名林姓受刑人先詢問他的案情細節，並親口告訴他，「主管交代我要給你教訓」，在禁菸區，服務員也給林一支香菸；王男強調自己沒有如媒體報導那樣自導自演，也沒有要博取同情，「在獄中是要演給誰看？」根本沒必要如此，還說到，另一名凌姓受刑人也有親口跟他說這些事。

王男的2名律師辯護稱，希望法院調查王男的素行、服役資料、就診的完整紀錄等，並聲請社會調查報告，希望法院深度訪談調查王男的人際關係、家庭環境等養成狀況，同時也要求精神鑑定。

律師說，了解王男的全人格形成因素，才符合最高法院歷來所見建立的判準，且在論罪與量刑並重思維下，充分的量刑資料是現今刑事司法的進行方向，王男從小到大都存在心理疾病，並有就醫治療，因此避免單方面探討王男個人，造成王男形成孤立的犯罪人格，應從不同面向去了解。

但檢察官對於精神鑑定部分表示，王男行為前後及當下，精神狀況並無異常，沒必要鑑定，雖然王男均抗辯他精神有異，但據看守所等資料，王男只是希望藉由鑑定延遲訴訟，甚至是想尋求減刑的機會罷了。

此外，檢察官也認為沒必要進行社會調查報告，性格、成長環境、生活經歷等，對於王男殘忍行為所造成的影響根本無關連，只是浪費司法資源，要求王男要再提出更積極的證據指出有做鑑定的必要。

庭末法官提出，王男7月14日羈押將屆滿，檢察官對此表示，希望將王男延長羈押。法官最後諭知7月22日下午續行準備程序庭。

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