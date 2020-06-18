幻象飛官何子雨殉職原因曝光　監察院糾正空軍司令部

▲監察院。（資料照／記者林健華攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院18日不僅通過監委包宗和、李月德、方萬富，針對空軍少校何子雨2017年11月7日駕駛一架空軍幻象2000戰機實施「夜間空戰戰術」，不幸在彭佳嶼以北58浬處墜海殉職一事的提案，糾正空軍司令部，同時也曝光失事原因。

據調查指出，空軍幻象2000-5型機1批4架，於「夜間空戰戰術」(NACT)課目中，2號機因大氣資料計算器(ADC)失效，以小隊波道向長機報告「K.I.O，ADC失效」，只是長機僅通知戰管任務取消(K.I.O)，未一併將ADC失效轉告戰管，且未派機隨伴，立即提示緊急處置的操作程序，隨時瞭解故障機狀況，違反「空軍部隊飛行訓練規定彙編」規定，致戰管於不知2號機ADC失效、自動駕駛(AP)解除造成其機身向右急轉情況下，見其即將超出空域而連續兩度命其HARD TURN(急轉彎)，顯有違失。

監委透露，何子雨2015年8月16日幻象換裝完訓，依訓練流程，本應依序完成8項課目等級的精練訓練，但他2016年5月起因右膝十字韌帶受傷停飛約8個月，致迄失事止，仍有未完成的課目等級訓練，

監委表示，訓練進度落後情形，於何子雨2017年1月13日(復飛前5日)「家庭訪視作業紀錄表」清楚揭示飛行訓練「超出個人技術或體力負荷」，可是空軍第二聯隊航醫未呈報此狀況，導致部隊未能予以適切輔導，違反國軍航空醫務教範03007規定，顯有嚴重違失。

監察院指出，戰鬥機(如F-5E／F、IDF、M2000-5、F-16A／B)空勤人員應實施第5型艙航航空生理複訓，國軍航空醫務教範08008訂有明文，只是何子雨2013年8月即接受F-5E／F換裝訓練，其航空生理訓練複訓（第5型艙航），卻遲至2017年1月始完訓，顯見空軍未能積極控管所屬航空生理複訓，核有疏失。



另外，調查報告也透露，國軍航空醫學教範05075原規定BMI大於28者不符空勤體格標準，但2015年修訂時，考量新一代戰機較重視重量訓練，以BMI無法清楚顯示飛行員的肌力強度，改以量測體脂肪率替代。

因此，新頒行的「國軍航空醫學教範」06033規定量測體脂肪率為肥胖者（男性大於25％）不及格，卻又同時附註超過者部隊航醫必須追蹤，與所稱「不及格」前後矛盾，以空軍第二聯隊為例，2017年度95名空勤體格檢查表中，有32名（33.7％）空勤人員體脂肪率超過25％，允宜檢討。

何子雨失事時軍皆為上尉，不過後來軍方認定他因公殉職，所以總統府2018年6月5日發布總統令，「追晉故空軍上尉何子雨為空軍少校，此令自中華民國106年11月7日生效。」

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