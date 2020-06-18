快訊／高雄某大學內發現棄嬰！　緊急送醫不治

▲高雄某大學出現棄嬰。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市某大學18日傳出，有一名清潔工發現一個棄嬰，嬰兒送到醫院前已經明顯死亡，這起事件發生18日在下午2點20分左右。記者詢問當地派出所，警方不願透露太多細節，表示此案「正在偵辦中」不便透露。

根據了解這名目測滿足月的小女嬰，被人發現時臍帶剪掉用塑膠袋包覆，發現的地點是在校內一棟大樓的女廁，清潔工報案時，有跟著線上指導做CPR並施用AED，但救護人員到場後，仍評估嬰兒OHCA，送醫院急救無效，宣告死亡。

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