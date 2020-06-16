宏達電首款5G手機HTC U20 5G真的來了！順帶即日上市的Desire 20 Pro

▲HTC U20 5G官方宣傳影片。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

距離上次宏達電發表新機 Desire 19 系列手機已經是半年多以前的事情，如今宏達電在推出全新的 5G Hub 之後，發表旗下首款 5G 手機 HTC U20 5G，以及一款 4G 中階 Desire 20 Pro，前者售價台幣 18,990 元、秋天上市。後者售價台幣8,990 元即日起在五大電信同時販售。

從官方公開的規格來看，HTC U20 5G 是一款旗艦中階手機，外觀有華為 nova 7 Pro 的感覺，不過它的配色、配色、功能，包括製造工廠，全部都滿滿的「台灣味」，共有墨晶綠、晶岩白兩款可以選擇。

該款手機配備 6.8 吋 FHD+ 挖孔螢幕，顯示比例20：9，撇除傳聞中的 Pixel 4a 不談，它是台灣首款搭載 7nm EUV 製程的高通Snapdragon 765G 晶片的中階旗艦，內建 X52 5G 晶片、支援 SA / NSA 雙模，可以支援台灣所有電信公司的 4G+ 5G 訊號，著重視訊會議、遊戲體驗，但是只支援 4G 雙卡雙待、不支援 5G+4G 雙卡雙待。

該款手機的特色同樣是 AI 智慧拍照，自拍鏡頭是 3200 萬畫素，並且擁有四顆主鏡頭，分別為 4800 萬畫素(F1.8廣角)＋800 萬畫素(118度超廣角)＋200 萬畫素 20mm 微距以及一顆 200 萬畫素景深，可以透過 Android 10 系統跟高通晶片結合的 AI 場景辨識人像、食物、風景、微距、夜景等場景，然後切換合適的鏡頭跟拍攝方式，像是辨識夜景，手機就會自動切換到超級夜拍模式，這個 AI 拍攝也支援自拍鏡頭，像是可以辨識人像跟風景拍出景深，同時也自帶美肌效果。另外，該款手機還支援 4K 錄影功能。

電池容量方面，該款手機配備 5000 mAh 大電池，支援18W快充，目前只推出 8GB RAM+256GB ROM 版本，售價台幣 18,900 元，手機機身還打上 Made in Taiwan，主打「台灣製造」，預計今年第三季上市，其他國家/地區上市情報未定。

或許是考量部分用戶暫時不考慮 5G 手機、卻只想要高性價比手機的需求，除了 HTC U20 5G，宏達電同步推出一款 Desire 19+ 的後續機種 HTC Desire 20 pro，該款手機有墨晶黑、靚澈藍兩款。

HTC Desire 20 pro 外觀設計跟 U20 5G 差別不大，主要是配色的設計不同，採用錯視漸層設計，搭載的是高通S665 晶片，螢幕也挺大的，使用 6.5 吋 19.5:9 比利的打孔螢幕，拍攝能力方面，除了自拍鏡頭該為 2500 萬畫素，其他四顆主鏡頭都用上跟 HTC U20 5G 相同的規格，搭載的也是 Android 10 作業系統，電池容量也是 5000 mAh，支援 4G 雙卡雙待，售價 8,990 元，而且火速今天開始就開放國內五大電信銷售。