　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

宏達電首款5G手機HTC U20 5G真的來了！順帶即日上市的Desire 20 Pro

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲HTC U20 5G官方宣傳影片。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

距離上次宏達電發表新機 Desire 19 系列手機已經是半年多以前的事情，如今宏達電在推出全新的 5G Hub 之後，發表旗下首款 5G 手機 HTC U20 5G，以及一款 4G 中階 Desire 20 Pro，前者售價台幣 18,990 元、秋天上市。後者售價台幣8,990 元即日起在五大電信同時販售。

從官方公開的規格來看，HTC U20 5G 是一款旗艦中階手機，外觀有華為 nova 7 Pro 的感覺，不過它的配色、配色、功能，包括製造工廠，全部都滿滿的「台灣味」，共有墨晶綠、晶岩白兩款可以選擇。

該款手機配備 6.8 吋 FHD+ 挖孔螢幕，顯示比例20：9，撇除傳聞中的 Pixel 4a 不談，它是台灣首款搭載 7nm EUV 製程的高通Snapdragon 765G 晶片的中階旗艦，內建 X52 5G 晶片、支援 SA / NSA 雙模，可以支援台灣所有電信公司的 4G+ 5G 訊號，著重視訊會議、遊戲體驗，但是只支援 4G 雙卡雙待、不支援 5G+4G 雙卡雙待。

該款手機的特色同樣是 AI 智慧拍照，自拍鏡頭是 3200 萬畫素，並且擁有四顆主鏡頭，分別為 4800 萬畫素(F1.8廣角)＋800 萬畫素(118度超廣角)＋200 萬畫素 20mm 微距以及一顆 200 萬畫素景深，可以透過 Android 10 系統跟高通晶片結合的 AI 場景辨識人像、食物、風景、微距、夜景等場景，然後切換合適的鏡頭跟拍攝方式，像是辨識夜景，手機就會自動切換到超級夜拍模式，這個 AI 拍攝也支援自拍鏡頭，像是可以辨識人像跟風景拍出景深，同時也自帶美肌效果。另外，該款手機還支援 4K 錄影功能。 

電池容量方面，該款手機配備 5000 mAh 大電池，支援18W快充，目前只推出 8GB RAM+256GB ROM 版本，售價台幣 18,900 元，手機機身還打上 Made in Taiwan，主打「台灣製造」，預計今年第三季上市，其他國家/地區上市情報未定。

或許是考量部分用戶暫時不考慮 5G 手機、卻只想要高性價比手機的需求，除了 HTC U20 5G，宏達電同步推出一款 Desire 19+ 的後續機種 HTC Desire 20 pro，該款手機有墨晶黑、靚澈藍兩款。

HTC Desire 20 pro 外觀設計跟 U20 5G 差別不大，主要是配色的設計不同，採用錯視漸層設計，搭載的是高通S665 晶片，螢幕也挺大的，使用 6.5 吋 19.5:9 比利的打孔螢幕，拍攝能力方面，除了自拍鏡頭該為 2500 萬畫素，其他四顆主鏡頭都用上跟 HTC U20 5G 相同的規格，搭載的也是 Android 10 作業系統，電池容量也是 5000 mAh，支援 4G 雙卡雙待，售價 8,990 元，而且火速今天開始就開放國內五大電信銷售。

ET快訊
地鐵列車驚見「無體女腿」　上身軟掉掛拉桿！可怕照片真相曝光
金與正狠話秒兌現！北韓「轟掉兩韓聯辦」　攀爬上位只差一步
快訊／共軍殲10再闖我西南空域　空軍偵巡機升空廣播驅離
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

宏達電首款5G手機HTC U20 5G真的來了！順帶即日上市的Desire 20 Pro

宏達電發表中階機HTC Desire 20 Pro　下半年再推VIVE XR Suite軟體服務

Windows 10更新又傳災情！Chrome頻被登出　解決方式看這邊

「Galaxy Note 20」傳出限定新色「薄荷綠」！　即將於8月亮相

台灣製造！宏達電5G手機2萬有找　HTC U20 5G搭載5鏡頭首度亮相　

3款熱門粉色「無線充電整髮器」輕巧易帶　不限地點10分鐘普妹變貴婦

配置升級！16吋MacBook Pro、Mac Pro雙雙添增硬體選項

不想再被告了！蘋果要求法院宣告Zeroclick的觸控專利無效

影／iPhone再進化兼車鑰匙！　iOS 13.6可望推出新功能「CarKey」

超佛！Apple在美推Back to School優惠　買Mac或iPad就有AirPods

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

宏達電首款5G手機HTC U20 5G真的來了！順帶即日上市的Desire 20 Pro

宏達電發表中階機HTC Desire 20 Pro　下半年再推VIVE XR Suite軟體服務

Windows 10更新又傳災情！Chrome頻被登出　解決方式看這邊

「Galaxy Note 20」傳出限定新色「薄荷綠」！　即將於8月亮相

台灣製造！宏達電5G手機2萬有找　HTC U20 5G搭載5鏡頭首度亮相　

3款熱門粉色「無線充電整髮器」輕巧易帶　不限地點10分鐘普妹變貴婦

配置升級！16吋MacBook Pro、Mac Pro雙雙添增硬體選項

不想再被告了！蘋果要求法院宣告Zeroclick的觸控專利無效

影／iPhone再進化兼車鑰匙！　iOS 13.6可望推出新功能「CarKey」

超佛！Apple在美推Back to School優惠　買Mac或iPad就有AirPods

SBL／UBA助攻王陳柏宏壓線報名　新人選秀會18人參加

宜蘭壯圍海邊235公分圓弧不明物　運安會鑑定：飛行器構造物

李學林刻意引導欠薪風向　陳建州難過感嘆：這是雙輸

《天能》台灣上映日期曝光！華納兄弟宣布：搶先美國推出

Selina手作手環「成品藏洋蔥」...一看秒揪心爆哭：太瓊瑤了我！

健身房淋浴間「流滿地紅色液體」　男歌手開門...清潔人員險嚇昏

頭皮頂上戰爭！油炸物、甜食吃多容易掉髮　醫曝洗頭方式超重要

店面待租量增、租金下跌　房仲：下半年多不樂觀

股匯齊揚！新台幣收盤升值6.6分　收在29.704元兌1美元

《Road To Kingdom》台上兄弟情！　Pentagon洪碩直播失言：ONF是井底之蛙

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

3C家電熱門新聞

iPhone 12模具曝光5項新機傳聞

iPhone 12最新模具圖曝光！　蘋果全系列商品可望走回經典設計

影／iPhone計算器隱藏小技巧一次看透！　快看看你已知幾項

watchOS 7本月亮相！5大傳聞新功能速覽

iOS 14爆料重點整理

台灣製造！宏達電5G手機2萬有找　HTC U20 5G搭載5鏡頭首度亮相　

Instagram限時驚喜　新功能「彩虹圈圈」曝光

色情假帳號進駐IG　更改二選項防止被騷擾

Sony全新X9500H業界唯一IMAX Enhanced認證

Stadia突破百萬次下載！　Google雲端遊戲擴張支援全Android手機

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

摺疊iPhone要來了！爆料者間接證實蘋果已在開發中

Apple在美推Back to School優惠

美政府警告：駭客已開始針對Windows 10舊漏洞發動攻擊

更多熱門

相關新聞

宏達電發表中階機HTC Desire 20 Pro　下半年再推VIVE XR Suite軟體服務

宏達電發表中階機HTC Desire 20 Pro　下半年再推VIVE XR Suite軟體服務

宏達電（HTC）今（16）日舉辦「1+1無限可能」新品發表會，亮相首款5G高速傳輸手機HTC U20 5G，同時發表中階機HTC Desire 20 Pro，更要在下半年推出VIVE XR Suite軟體服務，宣布宏達電轉型為發展硬體、軟體與服務的科技公司。

台灣製造！宏達電5G手機2萬有找　HTC U20 5G搭載5鏡頭首度亮相　

台灣製造！宏達電5G手機2萬有找　HTC U20 5G搭載5鏡頭首度亮相　

保留指紋辨識　HTC新機這一天發表

保留指紋辨識　HTC新機這一天發表

HTC新一代中階機Desire 20 Pro外型曝光

HTC新一代中階機Desire 20 Pro外型曝光

關鍵字：

HTC U20 5GDesire 20 Pro

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

快訊／失聯10天找到了！屏安醫院副院長虛弱躺河床

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

即／開城傳巨響　北韓爆破兩韓聯辦

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

更多

最夯影音

更多
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調
咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面