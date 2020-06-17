高通推S690晶片讓萬元機支援5G還能拍1億畫素照片　力拼新iPhone SE

▲高通宣布推出平價5G晶片Snapdragon 690，Nokia、LG等廠商率先採用。（圖／高通官網）

特約記者洪聖壹／綜合報導

蘋果公司推出新iPhone SE以來，以旗艦手機的晶片、平價的手機價格殺出重圍。然而，現在Android陣營似乎又有了新的解方，智能移動晶片龍頭高通(Qualcomm)宣佈，今年下半年將推出更平價的5G晶片，名稱為“Snapdragon 690“，主要因應售價在300～500美元之間的 5G 手機需求。

如同先前記者測試，新iPhone SE手機最大價值就是 A13 Bionic 晶片的效能，讓手機除了又快、又穩，又能為其1200萬畫素單主鏡頭、700萬畫素自拍鏡頭帶來更好的智慧處理，其輕薄機身、Home鍵、無線充電與其新加入的Wifi 6，加上鎖定在萬元價格，在Android陣營當中殺出重圍，有效填補 iPhone 11 系列的空缺。

▲A13 Bionic 對比iPhone 8搭載的A11 bionic效能多40%、GPU運算提升2倍。（圖／記者洪聖壹攝）

不過面對 5G 時代來臨，看好消費需求，高通想要再降低入手門檻，預計在今年下半年推出最新的5G平價版晶片"Snapdragon 690"，該晶片使用了 2 大核、6 小核的設計，為求維持手機效能高速運作，仍然在大核當中塞入了 ARM 最新Cortex-A77晶片，因此效能相較前代 S675 提升 20%，至於內核維持使用 A55 晶片。

GPU 方面是採用性能有效提升 60% 的 Adreno 619L，內存支援LPDDR4X SoC，其他方面包括可以拍最高1億9,200萬畫素的照片、進行多禎降噪錄影的Spectra iSP，可以支援 4K HDR 錄影，並且支援最高 120Hz 刷新率的面板，並且支援高通QC4 以上的快充規格，看來似乎可以滿足多數萬元手機消費者的需求。

▲高通平價5G晶片Snapdragon 690佈局。（圖／高通官網）

在 5G 聯網方面，這顆晶片整合了高通X51模組，採用這晶片組的手機將可望支援 5G 下載速度 2.5Gbps 和 4G LTE 下載速度 1.2Gbps（上傳速度分別為660Mbps、210Mbps），不過這晶片並不支援mmWave，但其實針對萬元手機用戶，手機有沒有支援 mmWave，體驗上差別不大。

從官方內容來看，這個新的600系列行動平台將率先被 HMD Global(NOKIA)、LG、Motorolla、Sharp、TCL、Wingtech等廠商使用，預期在今年下半年就會有萬元新機上市，售價介於 300～500 美元之間，折合新台幣 9,100 元起跳，算是相當超值。

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