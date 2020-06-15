iPhone 12系列生產模具曝光！間接說明 5 項新機傳聞

▲傳聞iPhone 12 Pro採用四組鏡頭、並且讓 iPhone 4 設計回歸。（圖／取自 Twitter）

特約記者洪聖壹／綜合報導

關於蘋果公司今年秋季發表會要登場的 iPhone 12（暫名）系列各式傳聞都指出 iPhone 4 的平面設計將重磅回歸。雖然傳聞 iPhone 12 系列可能要向後延遲到 11 月才會上市，不過從時間點來看，現在已經進入工廠開模試樣階段，現在就有推特用戶@Jin_Store曝光疑似新機的模具，證實了先前了五項傳聞。

一、新機採用 iPhone 4 的方正設計：

從這次曝光的模具來看，兩年前傳聞 Apple 設計師想要讓 iPhone 4 的方正、雙鏡面平面玻璃的設計回歸到新款 iPhone 身上，只是答案不是 iPhone 11，從這次的模具來看，iPhone 12 採用 iPhone 4 的設計可能性較大。

▲新曝光的iPhone 12系列模具採用了方正設計。（圖／取自 Twitter）

二、一口氣推出 4 款：

先前傳聞 iPhone 12 系列將會有 4 種版本，依照大小分別為名字都還是謎的 5.4 吋版本，因邊框切得更小、螢幕比 iPhone 11 系列還大的 6.1 吋的 iPhone 12 與 iPhone 12 Pro 及 6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max。這次從疑似的開發模具當中雖然有 5 支手機，不過可能仍維持 4 種版本、 3 種尺寸。

▲新曝光的iPhone 12系列模具共有五款、判斷可能有4款。（圖／取自 Twitter）

三、保留瀏海：

傳聞 iPhone 12 系列將會維持 Face ID 臉部辨識的設計，只是「瀏海」變小一點，從這次模具來看，證實新機保留了自 iPhone X 以來的瀏海設計，但是還無法確認手機瀏海是否變得比較小。

▲新曝光的iPhone 12系列模具都維持瀏海設計。（圖／取自 Twitter）

四、維持方正相機設計：

從這次模具可以發現這次相機維持方正設計，但是從 CAD 圖看來，感覺是維持跟 iPhone 11 系列一樣維持相同的三組相機模組的設計，而非傳聞的加入首見 iPad Pro 2020 的 LiDAR 感測模組。這邊需要說明的是，實際開模的模具因為只是打孔，所以看不見相機的組數，加上拍照的模子只是其中一支手機的樣貌，因此這只能間接說明 iPhone 12 系列都採用方正的相機設計，但並不能確認 iPhone 12 系列相機用了幾組。

▲新曝光的iPhone 12系列模具都維持方正相機設計，CAD圖顯示其中一款 iPhone 只有三組鏡頭。（圖／取自 Twitter）

五、維持 Lightning 傳輸：

第四點比較少人發現，記者在本篇文章一次性說明。傳聞 iPhone 12 將會移除 Lightning 傳輸孔，改為像是 iPad 在側邊提供一個吸附式充電，但是從這次的模具當中，並未在側邊看到類似的設計。另外，近期也有兩間配件商陸續證實 iPhone 12 維持底部實體傳輸孔設計。

▲▼新曝光的iPhone 12系列模具側邊有不明按鈕，但沒有充電槽，符合GIZMO曝光的手機殼當中帶有傳輸孔的設計。（圖／取自 Twitter）



規格方面，傳聞 iPhone 12 系列將會持續採用台積電開發的 A14 Bionic 晶片，但會改用高通X55網路模組，支援 5G 上網，上市時間可能延遲到 11 月，從策略跟市場環境來判對，這些傳聞都還在合理範圍，不過本篇所有內容，包括產品名稱在內，Apple 官方並未證實任何一點。因此，大家當做週一的消遣，稍微了解一下即可。

＊圖片資料來源：Twitter