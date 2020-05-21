影／不是口罩解鎖！iOS與iPadOS 13.5五大實用功能更新實測

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▲iOS 13.5、iPad OS 13.5更新動手玩。（影片／記者洪聖壹攝、製作）



特約記者洪聖壹／上海報導

Apple公司凌晨針對iPhone、iPad各自釋出iOS 13.5與iPadOS 13.5更新，iOS 13.5更新大小為344MB、iPadOS 13.5更新大小為338.3。主要是針對先前beta版本釋出的口罩辨識功能以及先前宣布與Google合作的新冠肺炎（COVID-19）病患藍牙追蹤功能推出正式版本，另外還有一個超威的功能，就是群組視訊，本篇稍微做了一些實際體驗，然後分享。

▲蘋果針對iOS 13.5跟iPad OS 13.5發送。（圖／記者洪聖壹攝）

一、偵測有沒有戴口罩：

這次更新的iOS 13.5跟iPadOS 13.5，更新之後，新款帶有Face ID功能的iPad，以及所有具備Face ID的iPhone，都可以偵測口罩。

看到這個解說，許多人（甚至媒體）可能誤解為：iPhone、iPad 可以偵測口罩然後直接解鎖，其實不然！！！

記者實測，原本版本偵測口罩之後，需要稍微等待一下，然後進入輸入密碼的畫面。然而新版iOS 13.5跟iPad OS 13.5更新之後，不需要等待，直接進入輸入密碼的畫面。雖然目前還未得到驗證，但理論上這種跳過錯誤訊息直接進入密碼的畫面，確實可以讓手機省電。

▲實測戴口罩解鎖時會直接進入密碼輸入畫面，速度明顯變快。（圖／記者洪聖壹攝）

二、新冠疫情確診病患接觸史追蹤功能：

這個功能也超級實用，此次更新之後，將提供Apple公司與Google公司雙方合力開發的Exposure Notification API，這種接觸史通知會在手機、平板有開啟藍牙的前提下，定時追蹤身邊的用戶是否接觸過確診病患。以iPhone、iPad來說，這個功能主要是放置在「健康」功能裡頭，只要打開「COVID-19暴露紀錄」，就可以知道自己是否有接觸過確診病患。

根據記者先前介紹過，這項功能主要是透過用戶手機、平板的藍牙功能，然後整合每個國家/地區的衛生部門創建的應用程式，兩者搭配之下，藉此了解自己是否有接觸過確診病患，以因應當地政府當局後續的防疫措施。

不過請注意：「這項功能，在中國大陸還無法使用。」

三、群組FaceTime「自動突顯」：

這次更新當中針對群組FaceTime做了一些調整，當用戶正在進行群組視訊時，其中如果有一個人發言，那麼那個人顯示的頭像會自動放大，其他的人會淡入，這個是即時聲音辨識功能發揮的作用，如此一來，在通話或的過程中，就能夠因此更加聚焦，通話品質也因此獲得提升。

不過這個功能在更新之後，必須從FaceTime功能裡頭開啟，打開之後在“ FaceTime”群組中的所有人都會以相同大小窗口的網格中顯示，無論誰說話，但是說話的人就會被自動突顯出來。

▲群組視訊透過聲音辨識增加自動突顯功能。（圖／記者洪聖壹攝）

四、緊急電話：

這次更新之後，可以在播打緊急電話時跟急救人員共享自己的醫療卡，這個功能目前是默認打開的狀態，需要時也可以在健康應用程式當中關閉。

五、Apple Music跟instagram的連動：

這個功能可能已經有其他音樂應用程式都有了，那就是“Apple Music跟instagram的連動”，只要在“ Apple Music”中選擇歌曲、然後選擇分享到instagram，這時就會把這首歌的專輯、歌曲訊息分享給好友，不過實測，對方無法透過共享信息使用“ Apple Music”聽到這首歌。

▲Apple Music增加instagram分享功能。（圖／記者洪聖壹攝）

這次更新還修補了幾個問題，包括打開safari開啟網頁播放影音的時候，會出現黑畫面或者完全不動的問題，還有郵件病毒攻擊者會透過發送佔有大量空間的email來與端感染iOS裝置，或者遠端執行代碼。