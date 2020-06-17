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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇友辰／最高法院限量分案遺禍與補救

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▲▼司法，法槌，聽診器，醫療糾紛。（圖／視覺中國）

▲為避免司改淪為「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，應積極推動金字塔型訴訟制度，以有效化解最高法院限量分案的遺禍。（圖／視覺中國）

司法院人事審議委員會於6月9日公布最新人事異動，最高法院史無前例地一口氣新增22名法官，遭外界撻伐這種調派第二審高等法院法官來擴編最高法院的作法，與司法改革要推動的「金字塔」訴訟制度有所牴觸。

限量分案遺毒讓金字塔變靈骨塔？

日前，台中地方法院張升星法官投書媒體批判司法院採取「掏空事實審，膨脹法律審」的人事政策，將使得我國訴訟體系被搞成死氣沉沉的「靈骨塔」。對此，不少基層法官也表示贊同，並呼籲司法高層「不要把一審法官都當塑膠」、「事實審的法官怎麼拚，都好像是儲水在漏水的水桶，永遠都在為人作嫁」等等，語多無奈和不滿。

追根究底，都是最高法院長年施行「限量分案」積重難返所惹的禍。前此，最高法院不像地方法院或高等法院的作法，案子即到即分，而是依法官當月分案上限來分，以致於積案如山。據最高法院公開的資料顯示，截至2020年5月為止，尚未進行分案的件數：民事案件有3,169件、刑事案件則有2,299件。監察院於2019年11月即提出調查報告，指出最高法院現行的分案方式相關配套未盡周全，人工作業異常，導致「分案霸凌」的風波，嚴重違反法定法官原則，影響訴訟當事人權益及民眾對司法的信賴，建議立即改善。

▲▼女法官楊絮雲出面說明最高法院分案經過。（圖／記者屠惠剛攝）

▲女法官楊絮雲出面說明最高法院分案霸凌的始末。（圖／記者屠惠剛攝）

針對監察院提出疏失的指摘，最高法院也從善如流，已規劃在三年期程內逐步完成廢止限量分案的目標，考量舊案有待清理消化，而新案又源源不斷，現有82名法官實不足以應付需要，為求速效，只好採取挖東牆補西牆的應急作法。當然，如果此次調派最高法院辦理審判事務、負責清理積案的法官們，未來在任務完成後不就地補實，能夠再回流充任第二審法官或庭長職缺，發揮領導作用，或許此種青黃不接的陣痛可以獲得疏解。

法院待分案件變法官待結案件的騙局

不過令人憂心的是，在清理積案大部隊進駐之後，為求在短期內消化舊案，可能有「小案先辦、大案後辦」的效應，亦可能大量以定式裁定駁回出清存貨，若原已滯留有二、三年之久的案件，可能不明不白被乾洗掉，有礙司法正義之實踐，不但不符公平原則，也將滋生確定後提起非常上訴及再審案件；反之，如以裁定大量發回，亦徒增第二審法官的負擔，變成中間肥大的畸形現象。此舉是否能夠有效減少案件積壓、法官負擔，以及避免當事人的纏訟折磨，均值得懷疑。

此外，最高法院法官陳毓秀2019年10月21日即投書媒體指出，解決最高法院積案方法，除增加法官人力外，應從減少案源著手，否則廢止限量分案，只是將「法院待分案件」轉為「法官待結案件」，但該院帳面上待分案件美化歸零，而法官辦公室狹小無法置放全部案卷，待結案卷仍然置放卷庫未動，此舉是否為另類「司法行政的騙局」，值得加以警惕。

其實，最有效的方法應該是繼續推動司法改革國是會議決議的「金字塔型訴訟制度」。良以，早在2018年6月26日司法院召開第170次院會，即通過《刑事訴訟法》、《行政訴訟法》及《民事訴訟法》部分條文修正草案，相關法制及配套均已全部建構完成，此際如能及時推出，全面開展，當能補偏救弊，司改績效應可事半功倍。

附帶說明，所謂的「金字塔型訴訟制度」，是將訴訟資源儘量分配於訴訟最基層的第一審，至於終審法院則只專注於抽象規範爭議的處理及法律見解的統一。

一審堅實事實審、二審事後審、三審嚴格法律審

以刑事訴訟制度為例，在「明案速判、疑案慎斷」的中心思想引導下，為疏減訟源採取分流轉軌的設計，第一審為「堅實事實審」，第二審為「事後審查制兼採續審制」，第三審為「嚴格法律審兼採上訴許可制」，形成底寬上尖的「金字塔型」訴訟結構，有別於現行大腰圍的「圓桶型」審級訴訟架構，以解決案件在二、三審間來回擺盪審理，當事人訟累難除的困境。

▲▼司法院最高法院大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲最高法院身為終審法院，只需專注於抽象規範爭議的處理及法律見解的統一。（圖／記者湯興漢攝）

申言之，案件在第一審盡其所能地完成所有調查及事實確認，第二審採取現行法律審，上訴案件限於判決違背法令，原則上不再作證據及事實的調查，以免浪費程序及司法資源，而第三審純為嚴格法律審，上訴案件限於對第二審判決有：1.牴觸憲法或所適用法令牴觸憲法；2.違背司法院大法官解釋；3.違背最高法院判例等三種情形。若此源頭疏導節流，可預見的是，案件將逐級減少，所需法官的員額亦可相對大幅縮減。原規劃最高法院終審法官只有14人，不若現今達百人之多，其優劣高下立判。

惜乎，上開草案2019年送請立法院審議後，被擱置在司法與法制委員會，如今因立法院議案屆期不連續，有待司法院和行政院重新研議提案。唯今之計，為避免司法改革淪為「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的弊端，除現行改良型當事人進行主義繼續精進外，應加快改革腳步，積極推動金字塔型訴訟制度，以有效化解最高法院限量分案的遺禍，使老牛拉車的司改賦予新動力，獲得再造的新願景。

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